Els anys i un temporal d’aigua que va arribar quan s’estava canviant el sostre havien fet que el trinquet de la Llosa de Ranes perdera la seua noblesa. "Es va acabar l’obra del sostre, l’aigua havia desaparegut i amb això pensàvem que ja estava tot solucionat. Després va vindre la pandèmia i ens vam tancar tots a casa i va ser després quan van comprovar el mal que havia fet l’aigua, que estava bufant la pintura", diu Balduino Company, Baldu, trinqueter a la Llosa de Ranes.

Ja feia temps que el consistori local s’havia proposat que el trinquet recuperara la seua esplendor i a més de la substitució del sostre es va instal·lar una nova il·luminació i el marcador, encara que este últim està arreglant-se perquè s’havia trencat. Però el trinquet era mentider per als jugadors des d’eixe temporal. Ja no. "L’Ajuntament ha fet una actuació important per a solucionar-ho. En tota la muralla i baix l’escala s’ha picat i rascat fins al formigó, s’ha polit i acabarem amb la pintura. És com si haguérem portat un cotxe antic a restaurar i ha quedat una joia, a més ‘full equip’. El dissabte ho estrenarem en la final. Més endavant també volem canviar uns escalons i ficar pis de terratzo perquè quan juguen a l’alt la pilota vaja fineta", comenta Baldu.

Als rojos

Ara, la feina és dels pilotaris. Baldu té clar que l’equip d’Ontinyent és favorit davant el de Sueca, però és un favoritisme relatiu. "La postura eixirà roja, però donadors no n’hi ha. La càtedra està que guanyaran Iván i Seve, però a Vicent li tenen por i saben que Lorja és un bon acabador de quinzes i que ho para tot. Eixa és la percepció. I si guanya la reballada Vicent, tal vegada es pare la postura i s’esperen a veure com transcorre la partida", conclou Baldu.

La càtedra està que guanyaran Iván i Seve, però a Vicent li tenen por i saben que Lorja és un bon acabador de quinzes i que ho para tot. Eixa és la percepció Balduino Company, Baldu - Trinqueter a la Llosa de Ranes

LA PISSARRA

Dijous 4 de novembre | 16.30 hores

Trinquet Pelayo de València

- Marco II i Joan

- Xuano i Òscar

Dijous 4 de novembre | 18.30 hores

Trinquet Pelayo de València

- Genovés II i Jesús

- Giner i Carlos

Dijous 4 de novembre | 16.30 hores

Trinquet de Bellreguard

- Boronat i Ibiza

- Favarero i José

Dijous 4 de novembre | 18.30 hores

Trinquet de Bellreguard

- Ian i Sanchis

- Montaner i Murcianet