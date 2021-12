El XI Campionat Autonòmic de One Wall per parelles va proclamar aquest diumenge els nous campions i campiones en una jornada que comptà amb rècord de participació. 61 equips de 19 clubs es donaren cita en les finals celebrades al Pavelló Municipal de Tavernes Blanques per a competir pels títols de les nou categories en joc.

Els campionats estigueren molt repartits. Només un club, el de Borbotó, es va fer amb dos títols, mentre que altres de nova creació, com el Carlet-Volea, també es va portar botí. Les categories més importants van ser per Onda, en Masculí A i Meliana, en Femení A, amb jugadors que varen estar al passat Europeu d´Holanda. Masculí A A la categoria Masculina A es va proclamar campió l'equip d'Onda, amb un Diego López que ja va guanyar fa escassos dies el títol individual i tornà a demostrar que és un dels millors jugadors del nostre territori. Segon va ser l'equip de Tavernes Blanques C i tercer, Meliana F. Masculí B Borbotó A es va fer amb la victòria a la categoria Masculina B, per davant d'Albuixech i Tavernes Blanques. Juvenil A la categoria Juvenil el títol es va quedar a casa, ja que es va imposar el club de Tavernes Blanques, amb Bicorp com a subcampió i Petrer com a tercer classificat. Cadet El títol en categoria Cadet se'n va anar cap a la Baronia. Algímia d'Alfara s'adjudicà el primer lloc del podi, per davant de Montserrat i Massalfassar. Infantil En l'última de les categories masculines, l'equip d'Ondara aconseguí el triomf després de superar als dos equips de Meliana, el B i el A, que van ser segon i tercer respectivament. Femení A A la primera de les categories Femenines es pot parlar de sorpresa relativa, ja que es va imposar l'equip B de Meliana, per davant d'un club amb molt més recorregut com el de Borbotó. El tercer lloc del podi viatjà cap a la Vall de Laguar. Femení B A la categoria B Borbotó sí es va assegurar el campionat amb el seu equip D i el subcampionat amb l'equip C. La tercera posició va ser per a Rafelbunyol. Cadet Altra de les revelacions del campionat va ser l'equip Carlet-Volea, club de recent formació, que es va imposar a la categoria Cadet. El segon lloc va ser per a Massalfassar i el tercer va caure a les butxaques de Moixent. Veteranes Pel que fa a la categoria de Veteranes, els equips de Bicorp van ser millor que el de Meliana. Bicorp B es va proclamar campió, per davant de Bicorp A i Meliana C. Van lliurar els trofeus i medalles els vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, Elvira López, Pedro López i el regidor d´esports de Bonrepòs i Mirambell. Com sempre el club de pilota valenciana de Tavernes Blanques i l´Ajuntament de Tavernes Blanques van col.laborar de forma magistral amb l'organització de les competicions de One Wall. QUADRE D'HONOR MASCULÍ A: 1. Onda 2. Tavernes Blanques C 3. Meliana F 4. Pelayo A MASCULÍ B: 1. Borbotó A 2. Albuixech 3. Tavernes Blanques 4. Meliana JUVENIL Masculí: 1. Tavernes Blanques 2. Bicorp 3. Petrer 4. Bonrepòs i Mirambell CADET Masculí: 1. Algímia d'Alfara 2. Montserrat 3. Massalfassar 4. Pelayo INFANTIL Masculí: 1. Ondara 2. Meliana B 3. Meliana A 4. Moixent FEMENÍ A: 1. Meliana B 2. Borbotó A 3. Laguar 4. Meliana A FEMENÍ B: 1º - Borbotó D 2º - Borbotó C 3º - Rafelbunyol 4º - Meliana E CADET Femení: 1. Carlet-Volea 2. Massalfassar 3. Moixent B 4. Meliana VETERANES: 1. Bicorp B 2. Bicorp A 3. Meliana C