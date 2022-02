Tres van ser les partides de la Lliga CaixaBank que es van completar ahir i el resultat més cridaner, per folgat, es va donar al trinquet de Vila-real on Puchol II, Santi i Carlos van superar a Soro III, Javi i Hilari per 60-20.

L’equip del campió individual, prou superior a partir del parcial 35-20, en el qual els dos trios van disposar de val, es queda líder en solitari i s’assegura la presència en la segona fase. Soro III i els seus companys continuen tercers en la classificació. En la mateixa modalitat d’escala i corda, Giner, Tomàs II i Héctor es van imposar a Marc, Jesús i Guillermo per 60-45 al trinquet de Sueca. El trio vencedor va signar una actuació molt seriosa i completa en totes les línies mentre que al derrotat li va faltar contundència. Este desenllaç deixa als dos conjunts igualats a 4 punts, però el de Marc ha disputat una partida menys. Raspall En raspall i al trinquet del Genovés, Moltó, Canari i José van guanyar a Salelles II, Seve i Bossio per 30-10. Els vencedors, que van ser millors, però no tant com diu el resultat, són tercers i els derrotats compliquen més la seua continuïtat en la Lliga.