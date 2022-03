Queden poques jornades perquè la fase regular de les lligues acaben i les semifinals s’apropen. Alguns equips ja tenen la seua plaça certificada, però altres encara continuen en la lluita. Això no obstant, els punts finals s’estan repartint i ahir les formacions representatives d’Oliva (Ian, Brisca i Marc), en la XXXIX Lliga CaixaBank de raspall – Trofeu Diputació de València, i de Pedreguer-masymas, en la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda, aconseguiren una victòria clau per a fregar les ‘semis’ amb la punta dels dits.

El trinquet de Bellreguard va viure el triomf dels olivers davant el conjunt d’Ontinyent (Iván, Lorja i Néstor) amb un resultat de 30-10. Ambdós trios estaven igualats a 11 punts abans que s’escoltara el ‘va de bo’. Les dues unitats eren or i eixes van caure per a l’equip de Ian. Amb una jornada més per davant, els de la Safor queden tercers amb 13 punts i una diferència de dues unitats amb els ontinyentins, els quals queden fora dels llocs classificatoris. Això no obstant, Oliva no té la classificació assegurada, ja que el coeficient de tantejos no és prou ampli per a competir l’última data regular amb tranquil•litat.

La derrota d’Ontinyent també significa la classificació del Genovés (Montaner, Tonet IV i Ibiza), ja que Iván i companyia ja no podrien assolir els 15 punts dels genovesins. Així, hui jugaran sense pressió al trinquet de Xeraco (18.30 hores) contra el combinat de Barxeta (Moltó, Canari i José), quarts amb onze punts i amb la necessitat de sumar per a desenganxar-se dels ontinyentins.

Escala i corda

L’equip de Giner també va fer un pas de gegant ahir a Dénia. Pedreguer va véncer a Montserrat (Marc, Jesús i Guillermo) per 60-40 i pujar a la tercera plaça amb onze punts. Per la seua part, el trio de Marc queda a quatre unitats de diferència amb els conjunts que ara mateix serien de semifinals. Tenint en compte que queden quatre punts en joc, els montserratins necessiten una gran carambola per a optar a la ronda eliminatòria.

LA PISSARRA

Dilluns 7 de març | 18:30

Trinquet de La Pobla de Vallbona

- De la Vega i Efrén

- Francés i Bueno

Dilluns 7 de març | 18:30

Trinquet de Xeraco

- Montaner, Tonet IV i Ibiza

- Moltó, Canari i José

Dimarts 8 de març | 16:45

Trinquet Tio Pena de Massamagrell

- Puchol II, Santi i Carlos

- Soro III, Javi i Hilari

Dijous 10 de març | 18:00

Trinquet de Pelayo

- De la Vega i Efrén

- Salva Palau i Salva