No està sent un inici de temporada fàcil per al trinquet Tio Pena de Massamagrell. La climatologia de pluja i vent que està vivint la Comunitat Valenciana a les últimes setmanes està coincidint amb les primeres partides de l’any al recinte de l’Horta Nord. Un escenari descobert que davant l’amenaça d’aigua de hui, va fer que la Fundació per la Pilota anunciara ahir l’ajornament del duel de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda programat al calendari original. Així, l’enfrontament de les formacions de La Pobla de Vallbona (Puchol II, Santi i Carlos) i de Pedreguer-masymas (Giner, Tomàs II i Héctor) es posposa fins al pròxim dijous a les 18.00 hores en Pelayo.

El passat dia 1 de març, el trinquet Tio Pena va obrir les portes de nou amb una victòria de José Salvador i Santi sobre Genovés II i Félix per 60-35. Un duel on els aficionats van respondre de bona gana i que augurava una gran taquilla en el mes de març, ja que les següents dues partides programades eren de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. Això no obstant, la plutja va aparéixer la setmana passada per a reubicar el duel entre l’equip de Puchol II i el de Soro III, Javi i Hilari en una nova data i al trinquet de Pelayo. Ara, es torna a repetir un malson imprevisible, ja que la meteorologia és un factor extern. Lliga2 Xeraco va ser l’escenari de la victòria de Ximo i Roberto en la II Lliga2 de raspall. El 25-15 davant Rafa i Seve, permet als vencedors pujar al tercer lloc amb tres punts. Per la seua part, la unitat sumada pels perdedors els col•loca al capdavant amb cinc punts. Cosa que pot canviar hui a Oliva (18.30 hores), ja que s’enfronten Salelles II i Bossio amb Marrahí i Sergi. LA PISSARRA Dimarts 15 de març | 16:30 Trinquet d’Oliva - Valles i Alberto - Estival i Verdu Dimarts 15 de març | 16:30 Trinquet d’Oliva - Marrahí i Sergi - Salelles II i Bossio Dimecres 16 de març | 16:45 Trinquet de Guadassuar - Ian i Tonet IV - Montaner, Brisca i Marc Dimecres 16 de març | 18:30 Trinquet de Guadassuar - Genovés II, Nacho i Álvaro Gimeno - Pere Roc II, Félix i Conillet