La XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda ha conclòs este dissabte amb el triomf de Puchol II, Santi i Carlos. El trio representatiu de La Pobla de Vallbona s’ha coronat campió en véncer a Giner, Tomàs II i Héctor, equip de Pedreguer-masymas, amb un resultat de 60-55. La final disputada al trinquet de Pelayo ha estat molt competida i podria haver caigut de qualsevol costat.

Després que Giner i companyia manaren en el marcador gran part del duel, el conjunt de Puchol II s’ha avançat amb iguals a 45 per primera vegada. A partir d’ací, els poblans no han deixat que s’escapara el control del lluminós. Cal destacar la màgia que ha aportat Giner a cada colp, que no ha sigut recompensada amb el títol. Per la seua part, Puchol II, Santi i Carlos han sabut ser pacients i treballar cada quinze per a capgirar un 30-45 en contra, per a encarar el final del duel amb bones sensacions i rematar amb el trofeu a les seues mans.