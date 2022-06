La fase regular del Campionat Autonòmic de raspall Trofeu Diputació de València Gran Premi aproop! telecom es va tancar el passat cap de setmana a les categories de Primera, Segona i Tercera. Ara, arriba el torn de les eliminatòries de semifinals durant els dies 25-26 de juny i 2-3 de juliol, abans de donar pas a les finals del 9-10 al carrer de Bicorp.

PRIMERA

A la màxima categoria a l'última jornada només restava conéixer el nom de l'equip que seria campió del grup B. Ajuntament de Beniparrell A i Estudi Martí Borbotó A s'ho jugaren en enfrontament directe al carrer beniparrellí, amb triomf per a les visitants per 30-40. D'esta manera, Borbotó s'encreuarà amb l'Alqueria d'Asnar i Beniparrell s'amidarà contra Cooperativa El Progreso Bicorp.

Al grup A les coses estaven ja resoltes, amb el liderat per a les de la Canal de Navarrés ja assegurat i les del Comtat com a segones classificades. Els dos equips s'enfrontaren -capritxos del calendari- a l'Alqueria, amb triomf per a Bicorp per 15-40. Tant Bicorp com Borbotó acaben la lligueta amb sis triomfs en sis partides.

La temporada ha finalitzat per als altres quatre equips de Primera. La Vall C guanyà a Bellreguard davant l'Alqueria de la Comtessa (10-40) mentre que Justo Ballester Meliana va guanyar a Bonrepòs i Mirambell contra Tavernes Blanques A (25-40). En els dos casos, els equips visitants conclouen tercers el Campionat, mentre que com a quarts queden Alqueria de la Comtessa i Tavernes Blanques.

SEGONA

Ajuntament de Beniparrell B, Estudi Martí Borbotó C, Xeraco B i Xúquer Sueca A són els quatre equips classificats per a semifinals a Segona. Sueca-Beniparrell i Xeraco-Borbotó seran les eliminatòries després d'una fase regular que ha tingut en les de l'Horta Sud a l'equip més fort, amb 38 punts i només una derrota en 14 jornades.

TERCERA

Els equips de Meliana han sigut els dominadors de la categoria de bronze. Justo Ballester Meliana C, amb 37 punts, ha finalitzat com a campió, per davant de NTD Meliana B, Estudi Martí Borbotó D i Meliana D. Els emparellaments de semifinals seran Meliana D-Meliana C i Borbotó D-Meliana B.

PROGRAMA DE SEMIFINALS

Anada: 25-26 de juny

Tornada: 2-3 de juliol

PRIMERA

AJUNTAMENT BENIPARRELL A - COOPERATIVA EL PROGRESO BICORP A

ALQUERIA D'ASNAR - ESTUDI MARTÍ BORBOTÓ A

SEGONA

XÚQUER SUECA A - AJUNTAMENT BENIPARRELL B

XERACO B - ESTUDI MARTÍ BORBOTÓ C

TERCERA

MELIANA D - JUSTO BALLESTER MELIANA C

ESTUDI MARTÍ BORBOTÓ D - NTD MELIANA B