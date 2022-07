Les alumnes i els alumnes del programa de Tecnificació i CESPIVA de la Federació de Pilota Valenciana varen disputar el VI campionat autonòmic de Frare – Trofeu Diputació de Castelló. Com en edicions anteriors les localitats de Traiguera i Xert varen ser els llocs on es varen dur a terme aquestes jornades de convivència al voltant de la modalitat de frare.

En primer lloc, durant el dimarts dia 12 de juliol, va arribar el torn de la categoria femenina. Un total de 20 jugadores varen lluitar per alçar aquest important trofeu. Aquestes es varen dividir en dos grups per dur a terme les partides de la fase prèvia, un d’ells va jugar les partides en Xert i un altre en Traiguera, sent els dos primers equips de cada grup els que es classificaren per disputar les semifinals que es varen jugar a Traiguera.

Els equips que varen disputar la primera semifinal varen ser l’equip de Laura Muñoz i Silvia Adam contra l’equip de Paula García i Natalia Argente. El primer equip va aconseguir la victòria per un resultat de 15-12. A continuació es va jugar l’altra semifinal en la que l’equip d’Angela Abad i Susanna Piquer va vèncer també per 15-12 davant de Zaira i Lluna Bautista.

Els dos equips finalistes varen oferir un gran espectacle a tots els assistents gràcies a que la partida va ser molt disputada. Finalment l’equip de Laura i Silvia es va proclamar campió després de guanyar 15-10.

El dimecres dia 13 de juliol va arribar el torn dels alumnes del programa de Tecnificació i CESPIVA. Al igual que en la categoria femenina, 20 varen ser els jugadors participants, a més també es va dur a terme el mateix format de competició.

Miquel Soler i Izan García varen ser els primers classificats del grup de Xert, el que va fer que s’enfrontaren en semifinals als segons de Traiguera, els quals varen ser Quique Marco i Enric Carcer. Els dos equips varen protagonitzar la partida més igualada del campionat i que es va decidir per xicotets detalls, el resultat final va ser de 15-14 a favor de l’equip de Miquel i Izan.

En l’altra semifinal es varen veure les cares l’equip d’Alejandro Gil i Pau Anyó i el de Arnau Verdú i Andreu Bertomeu. La partida va començar molt igualada, però finalment l’equip d’Alejandro i Pau va agafar un avantatge que ja mai més va perdre i va aconseguir imposar-se per 15-6. Per concloure es va jugar la gran final en la que l’equip d’Alejandro i Pau varen mostrar la seua superioritat per tal d’acabar imposant-se per 15-5 a Miquel i Izan.

A banda de la competició, els alumnes i les alumnes del programa de Tecnificació varen tindre l’oportunitat de viure una jornada de convivència entre alumnes de les diferents seus, podent gaudir d’altres activitats que aquestes localitats de les comarques del nord de Castelló oferien.

Per finalitzar les competicions es varen dur a terme els lliuraments de trofeus, en els qual varen participar Jose Daniel Sanjuan; president de la Federació de Pilota Valenciana, Diego Cervera; regidor d’esports de la localitat de Traiguera i Susana Sanz; alcaldessa de la localitat de Xert.