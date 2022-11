Ningú dubta que Nacho és el millor pilotari en la seua posició des de fa temps i això implica que el de Beniparrell decante partides a favor seu, com ha passat en la Copa, on s’ha proclamat campió amb Soro III, i com va passar ahir en la segona semifinal del Trofeu Mixt Masymas disputada a Guadassuar..

Nacho va formar amb Francés com a company mentre que en la contra van estar Giner i Tomàs II, que van cedir per 60-40. I no és que el de Beniparrell fora el millor en diferència, perquè tots van jugar molt i van tenir els seus moments, però la seua definició i capacitat de quinze sí que va ser decisiva en el desenllaç. Això i el fet que Giner i Tomàs II no van tancar tres jocs amb val a favor seu en diferents moments de la partida, que van permetre als ara ja finalistes distanciar-se en el marcador. En la primera meitat, la superioritat de Francés i Nacho va ser evident, sobretot pel que fa al joc del dau, on esta parella sumava amb prou autoritat. Tanta, que els marxadors van cantar de vint en les travesses. Després es va equilibrar el duel, principalment pel pas endavant que va fer Giner. El de Murla va assumir la responsabilitat quan més necessitava el seu equip reaccionar perquè Tomàs II no acabava de trobar el quinze i a més no tenia sort amb les galeries, que li tornaven les pilotes. I a força d’espentar, els blaus van entrar en partida; els dos, perquè Tomàs II es va contagiar del bon fer del seu company. La resta de la semifinal va ser molt bona. Els quinzes es van pilotejar bona cosa i els quatre pilotaris van deixar clar que són dels més tècnics de la nòmina professional i la seua capacitat per a dominar la pilota i buscar coses. El joc del rest va continuar predominant encara que des del dau es carregava amb intenció i encert. Giner i Tomàs II van arribar a situar-se a dos parcials amb 50-40 i van tenir les seues opcions d’igualar, però ací és on va manar la definició de Nacho, com ho havia fet adés. Això sí, els rojos es van haver de treballar molt eixos dos últims jocs. En el penúltim van sumar en el segon val i en el definitiu van tombar un altre val dels seus rivals. Sessió doble La final es jugarà el dissabte a Pedreguer, on ja esperaven Puchol II i Pere. A continuació es resoldrà el títol de la modalitat de raspall, amb Iván i Canari mesurant les seues forces davant Salelles II i Brisca. Per tant, sessió doble de primeres figures.