Des que la III Lliga 2 ha entrat en el calendari, cada dia de març hi haurà pilota, a excepció del dia 19. La festivitat per Sant Josep és l’únic espai en blanc en la programació de la millor pilota valenciana. Un fet que demostra la bona salut que guarda la vaqueta professional perquè hi haja una continuïtat en l’activitat diària per a enfortir el present i assegurar-se el futur dins dels trinquets.

El calendari que es publica en la web de la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana, entitat gestora del món de la vaqueta professional, està al complet. Des de l’1 de març fins al 31 del mateix mes, sempre hi han partides. Això es deu a la combinació de les competicions oficials, és a dir, la Lliga CaixaBank i la Lliga 2, amb les partides del dia a dia.

Lliga CaixaBank

La Lliga CaixaBank és la competició per equips més important del calendari professional i també la que més es prolonga en el temps. Des de gener fins a abril, els millors jugadors s’enfronten als trinquets en ambdues modalitats professionals, és a dir, raspall i escala i corda. Una programació assegurada que compta amb un gran nombre de pilotaris entre els participants, ja que la competició és per trios. A més, cal afegir en alguns equips la figura del feridor en la modalitat per dalt de la corda.

Tots estos jugadors competeixen en els trinquets més habituals en el dia a dia, els quals engloben la major part de calendari, tant de competició com diari, però també permet l’aparici de recintes esporàdics. Per exemple, el pròxim dilluns, la Lliga viatja a Castelló de la Plana amb l’enfrontament entre l’equip de De la Vega, Tomás II i Bueno amb el de Giner, Javi i Conillet. Una jornada que a més també es completa amb altra partida d’homenatge a Félix que servirà per a celebrar una cita diferent, com és el XIII Trofeu Magdalena.

Lliga 2

Per altra banda, la introducció de la III Lliga 2 permet continuïtat per a aquells pilotaris que quedaren fora de la Lliga CaixaBank. Així mateix, esta competició es converteix en un espai perquè els joves que treballen per a arribar a ser figures de l’esport dels valencians per a afavorir la seua progressió. En este cas, la modalitat de raspall es disputa en parelles, mentre que en escala i corda s’afavoreix als trios per a tindre oportunitats per a competir davant jugadors d’altura.

Un total de vint-i-una partides en la fase regular on els punters que estan competint a la Lliga CaixaBank, tenen la seua plaça com a mitgers en la Lliga 2. Amb tot açò i tenint en compte les eliminatòries d’ambdues competicions, els pilotaris tenen partides fins al mes de maig.

Un exemple que al mes de març sempre hi ha pilota es va viure ahir a Oliva. Favarero i Marc es van adjudicar el triomf davant David i Sergi per 25-0, en la que va ser la segona partida disputada de la IIILliga 2 de raspall.

Quinze partides de competició per a Dénia

L’Ajuntament de Dénia i la Fundació per la Pilota van renovar ahir el conveni de col·laboració que suposa una planificació esportiva amb quinze partides de les competicions més significatives, a més del Trofeu El Rovellet i un altre en les festes de juliol.