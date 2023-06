El passat dissabte, Tonet IV es va proclamar campió del XXXVII Campionat Individual de raspall – Trofeu President de la Generalitat Valenciana. El del Genovés va superar a Iván per 25-5 i va obtenir el quart títol consecutiu. Una distinció a la qual Tonet IV li dona importància per a ser reconegut en el futur com el millor mitger de tots els temps.

Ja han passat uns quants dies des que et vas proclamar campió del Campionat Individual de raspall. Ho has assimilat? És un més dins dels altres aconseguits?

Tots els títols guarden el seu valor especial. Imagina la setmana. Estic molt content i agraït per la resposta de la gent. Tots preguntant-te i donant l’enhorabona. Estic orgullós del que he assolit.

Als trinquets és on més sent, sobretot pels xiquets, que ets la figura més reconeguda dins del raspall. És una de les millors conseqüències de ser el campió.

Els títols no marquen tant com pot ser-ho el reconeixement dels aficionats, però sobretot de la gent jove que ve per darrere.

Tercer Campionat individual

El tercer Campionat Individual era especial per a tu perquè volies la Feninde en propietat. Quin significat guarda este quart títol per a tu? Estàs escrivint pàgines daurades en la història de la pilota.

Significa més la consolidació del meu joc. Estic en un bon moment i és la meua època. Els primers anys no em creia això, però veient com passen les temporades, t’adones que marques el teu nom en el temps. Li done més importància a fer història com a mitger. És el que em fa especial il·lusió i el que vull que em reconeguen en un futur. Ser el millor mitger.

Els primers anys no m’ho creia, però ara m’adone que escric el meu nom en el temps

La majoria d’alumnes de les escoles volen ser rest, però la teua aparició li dona reconeixement als mitgers.

El rest és una posició on aparentment té més protagonisme, però crec que he trencat els esquemes tradicionals. He demostrat que un mitger també pot aspirar a dominar el Campionat Individual.

He trencat els esquemes i demostrat que un mitger pot aspirar al títol

Si parlem de la final, què és el primer que et ve al cap?

El bon ambient i tota la gent del Genovés que es va desplaçar a veure a la final, encara que també l’alegria per haver guanyat.

Tal com va anar la partida contra Iván, et vares veure campió abans d’hora o el joc que obté Iván et va fer dubtar? Cal recordar que et fiques 20 per cap.

Quan avançava la partida igual sí. Vaig veure que Iván abaixava el nivell al qual ens té acostumat i ho veia quasi fet. Això no obstant, jo vaig a totes igual. Així i tot, en l’últim joc des del rest vaig pensar que l’hora d’acabar perquè la partida podia haver-se complicat. Vaig patir més en el dau i en el rest em va ser més favorable.

El crit que vas bramar quan efectuares la treta que va acabar en el primer joc significava això, no? Un tanteig d’intercanvis on havies de plasmar que eres el vigent campió.

Sempre és important començar pegat i guanyant. Això et permet anar marcant les pautes de la partida i és clau per a albirar la victòria.

Amb el tercer pensava que si deixava el mà a mà, tindria una cosa que pocs tenen, ara tot el que vinga és engrandir-me

Trajectoria

La teua trajectòria, confirmada amb el quart títol, deu aportar-te una seguretat en tu mateix que altres no tenen. No creus que intimides? Et poden guanyar?

No et cregues. Potser a la partida següent no is tan bé i bufes. No soc de confiar-me. Un mal dia el pot tindre qualsevol, encara que depén de mi. Si estic bé, sé que puc guanyar-li a qui tinga per davant. Tampoc pense que intimide. Em plateja les partides al meu estil, mai mirant al contrari. Les victòries has d’aconseguir-les tu mateix i no esperar el baixó del rival. Sé que marque un nivell prou alt i el contrari ha de superar-lo si vol derrotar-me.

Són quatre títols. Iguales amb Moltó i Pasqual II. Només queda Waldo per davant amb deu. Estàs satisfet amb este número o en vols més?

L’any passat ja pensava que si deixara de jugar el mà a mà, ja tinc el que pocs jugadors tenen. Aleshores, tot el que vinga per davant és per a engrandir el meu nom.

Ara queda la resta de la temporada. Veurem el mateix Tonet IV de sempre?

Clar, en cada partida aniré per totes. Per haver guanyat l’Individual no deixaré de ser menys competitiu. Demà tinc partida del Trofeu de Castelló de Rugat i pense eixir a guanyar.

Amb l’Individual a les teues mans, et planteges jugar el Campionat Mà a Mà?

No, segur que no. No és un campionat que m’atrau, ni tinc il·lusió per jugar-lo. Soc un jugador de clàssics i no m’agrada el tipus de format amb la innovació de la treta raspant.

No podem obviar la situació que viu el món professional amb la contractació dels jugadors d’escala i corda per part de la Federació, que opines al respecte?

Els jugadors de raspall ens hem de reunir i veure la solució que donen. Com no ens hem pronunciat, no vull dir res per respecte als meus companys.