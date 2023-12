El 37 Campionat Autonòmic de frontó individual - Trofeu Generalitat Valenciana va completar el passat dissabte el capítol de finals. El frontó municipal J.A. Montesa del Puig va acollir les finals Femenines A i B, continuació de les celebrades divendres corresponents a les categories de Segona B i Tercera cap de setmana, en la tercera i última entrega. Les 11 finals es van celebrar a la instal·lació pugenca gràcies a la col·laboració tant de l'Ajuntament com de la Penya Pilotaris Amics del Frontó El Puig.

Aina CPV Meliana, Meritxell CPV Marquesat, Juanvi CPV Quart de Poblet i Joan PPAF El Puig s'afegeixen a Iván CPV La Pobla de Vallbona, Jonatan CPV Castelló, José Luis CPV Casinos i Adrián CPV Campanar, campions, respectivament, de Primera, Segona A, Segona B i Tercera Entre Setmana, i a Alejandro i Marco PPAF El Puig i Sergio CPV Borbotó, que van alçar els títols en les finals de Primera, Segona A i Juvenil. Aquest és el resum de totes les finals.

Cap de Setmana

Alejandro PPAF El Puig es va coronar com a campió de la màxima categoria per setena volta, les sis últimes de manera consecutiva. El de Paterna es va adjudicar el títol de la màxima categoria després de superar a Adrián CPV Quart de Poblet per 41-30. Per quart any seguit, Alejandro va deixar amb la mel als llavis a Adrián i amplia el seu inigualable palmarès amb set títols, dos més que Canetero i tres més que Sevilla, Montesa, Lemay o Pasqual II de La Pobla.

La final de Segona A també va tindre un campió del club amfitrió davant el de Quart. Marco PPAF El Puig es va imposar amb autoritat per 41-15 davant Jokin. Després d'un bon inici d'aquest, el jove jugador pugenc es va posar les piles i deixà sense opció al seu rival fins embutxacar-se el títol.

A la final de Segona B, Juanvi CPV Quart de Poblet es va imposar amb claredat a Alberto PPAF El Puig (41-18).

El títol de Tercera sí es va quedar a casa, ja que Joan PPAF El Puig va superar a Óscar CPV Ontinyent per 41-35.

La partida pel campionat Juvenil va ser molt més renyida. El duel entre companys del CPV Borbotó, Alberto i Sergio, es va decantar del costat del segon per 41-31, després d'un entretingut enfrontament.

La final Femenina A va tindre clar color roig. Aina CPV Meliana va controlar en tot moment el joc davant Ana CPV Borbotó i va adjudicar-se el títol per 41-17.

A la final Femenina B, Meritxell CPV Marquesat va guanyar a Andreea CPV Carlet Volea per 41-33 en una partida prou igualada.

Entre Setmana

La final de la màxima categoria entre setmana va atorgar el títol a Iván CPV La Pobla de Vallbona. Després d'un inici prou equilibrat, a partir d'iguals a 10 Tou es va imposar clarament amb un parcial de 10-0 i Julio no va oferir capacitat de reacció fins el definitiu 41-21.

Jonatan CPV Castelló i Juan Carlos CPV Almussafes protagonitzaren una final de Segona A molt igualada. Després d'un duel amb opcions per als dos equips, el castellonenc es va imposar per 41-33.

José Luis CPV Casinos va eixir guanyador de la final de Segona B. El del Camp de Túria va guanyar davant el jove Juan Carrillo CPV Almassora, per un resultat 41-27.

Per últim, Adrián CPV Campanar es va proclamar campió de Tercera entre setmana, després de guanyar la final disputada contra Álex Tur CPV Dénia, per 41-23.

Autoritats

Estigueren presents en els lliuraments de trofeus l'alcalde d'El Puig, Vicent Porta, així com els regidors Juan Miguel Marín, Marc Oriola i Tónica Martí; el regidor dels ajuntaments de Quart de Poblet, Juan José Susin; Casinos, Octavio Veintimilla i Juan Antonio Muedra; Dénia, Paco Roselló, i el vicepresident de la Federació de Pilota Valencia de l'Àrea de Frontó, Pasqual Balaguer.