Presentat el VIII Va de Dona

Aquest dimecres es va celebrar la presentació, al Complex Esportiu i Cultural La Petxina de València, de la huitena edició del Va de Dona!, en col·laboració amb l'Ajuntament de València i la Fundació Esportiva Municipal. Amb aquesta iniciativa, es pretén promocionar i visibilitzar la presència de la dona en el nostre esport.

La presentació va comptar amb la presència de la gerent de la Fundació Esportiva Municipal de València, Mª Ángeles Vidal; la vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana de l'Àrea de Promoció, Belén Puchal; el coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho.

Acte central

L'acte central tindrà lloc el pròxim divendres dia 1 a la Plaça Manises de València, durant tota la vesprada. Hi haurà fireta d'artesans, tallers de guants, partides entre totes les participants, així com de les jugadores professionals -que també signaran autògrafs-, del programa de Rendiment de la FPV i del món faller, jocs populars, 'fotomatón' i càmera 360 graus.

Durant la vesprada, els carrers pròxims al Palau de la Generalitat, el Palau de la Batlia i la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats estaran disponibles per a dones i xiquetes, independentment de la seua edat o nivell de joc, que vulguen jugar a raspall.

A més, a l'escenari central, davant una plaça plena de dones i xiquetes, tindrà lloc la presentació de la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro1, amb Victoria-Isabel (Bonrepòs i Mirambell) i Ana-Júlia-Joana (Tavernes de la Valldigna) com a protagonistes d'un duel que es jugarà al trinquet d'Orba el diumenge de vesprada amb les càmeres d'À Punt en directe.

Com també és tradició, es lliuraran els premis anuals 'Va de Dona' i es realitzarà la foto de família amb assistents i autoritats. L'actuació de la cantant valenciana Aina Koda completarà la vesprada de festa.

Declaracions

Per a Mª Ángeles Vidal: “Hi haurà molts actes esportius i culturals al voltant de la pilota i la dona durant aquesta setmana. L’Ajuntament de València ha considerat que la dona esportista havia de ser l’epicentre per la commemoració del dia 8, el Dia de la Dona. A més, aquest dia ens permet gaudir de l’inici de la festa fallera, que tan important ha sigut en la recuperació de la pilota”.

Belén Puchal, Mª Ángeles Vidal i Tino Bendicho, durant el torn de paraula. / FEDPIVAL

Segons Belén Puchal: “És un acte molt important per a promoure el món de la pilota femenina i posar de relleu el seu paper. Per a mi és un orgull estrenar-me com a vicepresidenta a aquest esdeveniment. Tindre l’oportunitat de veure professionals fins a xiquetes pels carrers de València serà tot un plaer".

En paraules de Tino Bendicho: “és la setmana que aglutina tot el que és la dona dins de la pilota. És molt divertit eixir al carrer a veure pilota i que la gent que passege pels carrers de València puga veure jugar a esportistes amateurs i professionals. La pilota sempre ha anat de la mà de les Falles i, per això, crec que molta gent anirà a la Plaça Manises a veure pilota aquest divendres”.

Més actes

Fins el dia 11 de març es podrà visitar al hall de la Fundació Esportiva Municipal -al Complex Esportiu La Petxina- l'exposició 'Retrospectiva dels Circuits Fundación Trinidad Alfonso de raspall femení', amb imatges i cartells dels campionats dels últims anys.

El Hall de la Petxina acull fins el dia 11 de març l'exposició sobre els circuits femenins de raspall. / FEDPIVAL

El dimarts 5 de març tindrà lloc, al trinquet de Pelayo, la presentació del llibre 'Dones i Pilota', a càrrec dels seus autors, Víctor Agulló i Helena Paricio, i Ferran Calabuig, director de la Càtedra de Pilota Valenciana.

D'altra banda, el dijous 7 es celebrarà al trinquet de la Universitat Politècnica de València l'última jornada de la fase regular dels Circuit Sub-23 i Sub-18 femenins FTA.

Per a tancar, el dilluns 11 de març, a la Sala de Conferències de la Fundació Esportiva Municipal, es farà una xarrada-col·loqui dirigit per Lucía Carmona, coeducadora i gestora esportiva.

Programa d'actes

29 FEBRER:

· 12.00h, Presentació de les Finalistes de la Lliga CaixaBank de Raspall Femení Pro 1. Alqueria de Julià (València).

1 MARÇ:

· A partir de les 16.30h. Acte Central “Va de Dona”. Pl. Manises (València).

29 FEBRER A L’11 MARÇ:

· Exposició Panells “Retrospectiva dels Circuits Fundación Trinidad Alfonso de raspall femení”. Hall Fundació Esportiva Municipal

3 MARÇ:

· 17.30h: Gran Final Lliga CaixaBank Pro 1 Raspall Femení. Trinquet d'Orba.

5 MARÇ:

· 19.00 hores: Presentació llibre Dones i Pilota, a càrrec dels seus autors, Víctor Agulló i Helena Paricio, i Ferran Calabuig, director de la Càtedra de Pilota Valenciana. Trinquet Pelayo.

7 MARÇ:

· 17:30 hores: Última jornada fase regular dels Circuit Sub-23 i Sub-18 femenins FTA. Trinquet de la Universitat Politècnica.

11 MARÇ:

· 19.00 hores, Xerrada Lucía Carmona, Coeducadora i Gestora Deportiva. Temàtica – Esport Femení.