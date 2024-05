La FPV 'moulapilota' amb els clubs

El programa 'moulapilota' de la Federació de Pilota Valenciana sobre el qual s'estableixen les bases del nou model de gestió global continua donant passos. Des del passat divendres dia 26, el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, i part dels vicepresidents i vicepresidentes de la junta directiva mantenen reunions zonals amb els clubs i escoles de pilota per a raonar amb ells sobre els aspectes per millorar al nostre esport.

D'igual manera, durant les reunions s'exposen els punts del model de gestió global sobre els quals s'està treballant, com calendaris, normatives, noves competicions, etc.

Primera reunió

A la primera reunió, celebrada al trinquet de Vila-real, assistiren representants dels clubs de Castelló, Onda, Xilxes, Borriol i Almassora, a més del trinqueter, Mezquita, juntament amb Molines i els vicepresidents Pedro López i Ximo Manzano.

"L'objectiu és avaluar com està funcionant el programa després dels quatre mesos de la seua posada en marxa del nou projecte amb els clubs, que ens conten allò que no està eixint com esperàvem i rebre aportacions i propostes", explicà López, adjunt a la presidència de la FPV.

"Volem conéixer de primera mà com han vist els clubs i escoles els canvis que s'estan aplicant en aquest curs pel que fa a la calendarització dels campionats i les competicions escolars", indicà Ximo Manzano, vicepresident de clubs i escoles de la província de Castelló.

Reunió a Faura

El passat divendres, la reunió organitzada a Faura va comptar amb representants dels clubs d'Almenara, Foios, Petrés, Rafelbunyol, Quart de les Valls i Faura, a més de Molines, el vicepresident Juanba Camarelles i les vicepresidentes Mamen Santarrufina i Elvira López.

"El nostre objectiu és apropar la realitat actual als clubs i escoles i que ens conten propostes de millora per acompanyar-los en el camí, perquè són ells els que marquen la nostra forma de treballar", va subratllar Juanba Camarlles, vicepresident de l'Àrea de Galotxa.

"Al final, el que volem és, sobre els canvis que estem fent, conéixer les seues opinions per anar a millor", manifestà Mamen Santarrufina, vicepresidenta d'escoles de la província de València.

La proposta de reunions ha tingut una bona acollida entre les persones representants dels clubs, ja que consideren que, d'aquesta manera, poden expressar-se i saber de primera mà el treball que es fa i com funciona la Federació.

El president de la FPV, Vicent Molines, el vicepresident Juanba Camarelles i les vicepresidentes Mamen Santarrufina i Elvira López, a la reunió de Faura. / FEDPIVAL

Següents reunions

Les següents reunions programades tindran lloc a la ciutat de València el dia 10 i el dia 17 a Càrcer. Mutxamel, Alzira, Llíria, Polop de la Marina o Pego són també altres seus propostes per a donar a conéixer, amb els clubs i escoles pròxims, els avanços del projecte Moulapilota i el nou model de gestió global de la Federació de Pilota Valenciana.