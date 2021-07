SUPER, la Casa del Deporte Valenciano, ha vuelto a convertirse este viernes, 2 de julio, en punto de encuentro y análisis con la celebración de la segunda mesa redonda integrada en el ciclo Som Esport dedicado a hablar del deporte desde sus muchas perspectivas. El tema central de este segundo desayuno coloquio de Som Esport, organizado por Superdeporte con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, ha sido los Juegos Olímpicos. A tres semanas de que el 23 de julio se encienda el pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio, SUPER reunió a cuatro representantes del deporte valenciano que, desde distintas facetas, serán protagonistas de la gran cita olímpica. En la charla participaron Carles Baixauli, director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso; José Ignacio Hernández, director deportivo de la Federación Española de Baloncesto; Laura Gómez, yudoca olímpica y ahora entrenadora y Fátima Diame, atleta del Valencia CA que competirá en Tokio en salto de longitud.

La gran mayoría de deportistas que representarán a la Comunitat Valenciana en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio (salvo modalidades muy profesionalizadas como el tenis o el fútbol) pertenecen al Proyecto FER, iniciativa de apoyo al deporte valenciano impulsada por la FTA con el mecenazgo de Juan Roig. Carles Baixauli, director de Proyectos de la FTA confiesa que después de un ciclo olímpico que ha durado 5 años y repleto de incertidumbres "estamos ansiosos de que llegue el 23 de julio". Será la culminación del segundo ciclo olímpico para el Proyecto FER que se ponía en marcha en 2012: "En estos últimos 5 años después de los Juegos de Río Juan Roig ha hecho una inversión de 5 millones de euros. Pero al margen de esa cuantía económica para la Fundación Trinidad Alfonso es también prioritario todo el trabajo de seguimiento permanente que hacemos para apoyar a todos nuestros deportistas, acompañarles en todo momento. Hacemos de entrenadores, de psicólogos, de familia, sentimos sus alegrías y sus fracasos como ellos". El Proyecto FER llevará a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio a más de una treintena de deportistas: superando la cifra de 2016, que se elevó a 30 y con la aspiración, además, de superar las 4 medallas que se lograron en aquella ocasión.

Una de esas deportistas que representará a la Comunitat Valenciana y al Proyecto FER en Tokio será Fátima Diame que el pasado martes, en la última prueba clasificatoria en Castellón, lograba la marca mínima: "He conseguido un sueño, me ha costado mucho, he estado dos años encadenando lesiones pero gracias al apoyo del Proyecto FER, de mi club, de la Federación... he conseguido superarlo". Diame es la joya del Valencia CA, en el que lleva desde que era una niña: "El Valencia CA ha sido mi primer club, el único, me retiraré aquí, todo lo tengo aquí, no he tenido necesidad de moverme", afirma la saltadora que es un referente para los niños y niñas de la Escuela del Valencia CA: "es muy bonito que te vean como un ejemplo a seguir. Hay una chica que desde niña me decía que quería ser como yo y ahora va a participar en el Europeo sub'20 en longitud. Es un orgullo".

El baloncesto es uno de los deportes de equipo que más expectación despierta entre los aficionados españoles en los Juegos Olímpicos. España volverá a estar representada tanto en la competición femenina como en la masculina. El director deportivo de la Federación, José Ignacio Hernández espera que España prorrogue su buena racha de resultados: "Acudir con dos selecciones es algo importante. Lo afrontamos con optimismo e ilusión de defender medallas, plata femenino y bronce masculino en Río. Estamos obligados a hacer algo bonito,. Vamos con expectativas pero hay que ser prudentes, hay mucha igualdad, se vio en el Eurobasket Femenino celebrado en València". Precisamente en la capital del Turia, mañana iniciará la selección masculina su ciclo de amistosos de preparación para Tokio: "En València se está trabajando mucho por el deporte, actualmente es un referente".

Al igual que Fátima Diame, Laura Gómez, quien fue olímpica en Río 2016, representa el éxito del deporte valenciano en Tokio ya que dos de sus pupilas, la alicantina Ana Pérez y la cordobesa afincada en València Julia Figueroa, llegan a Tokio tras crecer como yudocas en València: "Al acabar Río sabía que iba a terminar pronto, pero por maternidad lo dejé antes. Pensé que no volvería a sentir esa sensación de subir al tatami, pero lo cierto es que como entrenadora, lo vives todo como ellas. Son las mismas sensaciones, la misma energia, las mismas emociones. Con Julia y Ana tenemos una vinculación muy fuerte. Las he visto crecer como yudocas". Laura, junto la también olímpico Sugoi Uriarte gestionan el CEAR, el Centro de Alto Rendimiento de València que se ha convertido en un referente nacional e internacional y que acoge durante todo el año a yudocas de todo el mundo: "tenemos la suerte de no tener que movernos de València para entrenar, somos privilegiadas".

El director de SUPER, Rafa Marín, agradeció a los protagonistas de la charla su participación y destacó el hecho de que tanto Laura como Fátima hayan "puesto en valor a València como la gran casa del deporte, algo con lo que SUPER está muy identificado" y resaltó también la "labor de la Fundación de Trinidad Alfonso y su inversión en el deporte". También quiso destacar la gran conexión que existe entre València y la Federación Española de Baloncesto: "Es de agradecer que la FEB haya puesto València en el mapa internacional del baloncesto"

Preparar los Juegos en medio de una pandemia

El mundo del deporte tuvo que adaptase, cambiar agendas, rutinas de entrenamiento, protocolos para lidiar con una pandemia que invadió de incertidumbre a deportistas, entrenadores... pero que también sacó lo mejor de ellos mismos. Para paliar los estrados de la pandemia y el aplazamiento de los Juegos de Tokio a 2021, la Fundación Trinidad Alfonso reaccionó con premura: "En marzo 2020, cuando se vio situación complicada se aseguró las becas en 2021,dimos seguridad y tranquilidad a los deportistas y por deseo expreso de la Fundación se dio cuantías extras, adicionales, para que deportistas pudieran comprar material y que pudieran costearse gastos a competiciones, se extendió a los entrenador del proyecto Fer. Se puso en marcha el programa FER + y también ActivateEsport para ayudar a clubes y familias a mantener su actividad y su estructura pese a la pandemia", explica Carles Baixauli.

Desde el CEAR de Judo de Valencia también se vivió con intertidumbre la pandemia: "pensamos que el CEAR se iba al traste, pensamos que el deporte iba a quedar relegado, estábamos asustados y no sabíamos si podíamos mantener a los deportistas. Agradecer el apoyo y paso adelante de la Fundación Trinidad Alfonso y las instituciones valencianas. Vimos que podíamos seguir adelante", explica Laura Gómez.

José Ignacio Hernández también destaca la capacidad de superación del deporte: "La pandemia ha sacado los valores del deporte, el trabajo de los deportistas en casa para poder trabajar les ha ayudado en esta pandemia. Espero que estos valores sigan adelante, son fundamentales en los Juegos, capacidad superación, sacrificio, va a ser una competicón diferente por las restricciones. El deportista ha sido un claro ejemplo para la sociedad".

Carles Baixauli, a su vez, vivió muy de cerca esos esfuerzos "conmovedores" de los deportistas por no rendirse y seguir adelante: "Se han reinventado y adaptado a las diabólicas circunstancias. Sabían que no podían dejar de entrenar porque lo podían pagar, en otros países hubo más oportunidades para los deportistas de elite. Desde la FTA dimos unapoyo incondicional a deportistas llevando material deportivo a sus hogares".

Todo un gran esfuerzo dirigido hacia unos Juegos que "parece que se van a celebrar", apuntan aún con cautela los cuatro protagonistas de la charla de ayer y que serán muy diferentes, sometidos a unas estrictas normas: "el aspecto psicológico será clave en estos Juegos, los que gestionen mejor esas restricciones tendrán mucho ganado", afirma Baixauli. Y es que los deportistas estarán sometidos a un unas estrictas normas: "prácticamente sólo saldremos de la habitación para competir y media hora para comer", afirma Fátima. Pese a ello, Laura Gómez tiene claro que lo importante "es la competición, dar el máximo. En el judo estamos ya acostumbrados a estas normas que hemos sufrido durante todo el año. No hay excusas, hay que ir a por todas".