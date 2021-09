El hangar de piraguas de Sueca acogía este sábado la salida de la primera prueba del 59º Descens del Xúquer, evento deportivo que recupera la histórica “Davallada del Xúquer” cuya primera edición se celebró en la década de los 60. El Consorci de la Ribera recupera la cita con el nuevo nombre de Descens del Xúquer y con la firme voluntad de convertirlo en un evento anual de alcance nacional que sea un reclamo deportivo y turístico para la comarca.

Emoción, ilusión y nervios en el arranque de la prueba, en la sede del Club de Piraguismo de Sueca, ubicado en un paraje natural de gran belleza, que daba la bienvenida a los 81 participantes de la modalidad competitiva. “Es un gran orgullo para nosotros como club y para la localidad de Sueca albergar un evento nacional como este”, aseguraba el presidente del Club de Piragüismo de Sueca, Vicent Tortajada Machí, quien además acude a la prueba con la aspiración de proclamarse vencedor en su K2 mixto. “Creo que el año que viene vamos a triplicar el número de participantes”, comentaba Tortajada.

El presidente del Descenso del Sella y el olímpico Jose Mari Colom, participantes de excepción

El Descens del Xúquer ha tenido también dos participantes muy especiales en esta recuperada edición: el presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), Juan Manuel Feliz y el único piragüista valenciano que ha participado en unas olimpiadas, José Marí Colom, que tomó parte en los Juegos Olímpicos de México 68 .

“Estoy aquí muy motivado, porque la única vez que participé aquí fue en 1967, junto con un compañero con el que ganamos en la categoría K2 hombres. Me encanta esta iniciativa y por eso he venido. El que ahora sea una realidad y se pueda celebrar la prueba me parece un lujo, no solo por este año sino por los años que se avecinan. Este año es un reinicio, que va a coger fuerza, y se puede convertir en la prueba emblemática que era antes en esta maravilla de río”, aseguraba Feliz antes de tomar la salida de la prueba de nuevo a sus 76 años.

El cullerense José Marí Colom, que hace años que dejó el piragüismo competitivo, tampoco ha querido perderse la prueba junto a su amigo el presidente del CODIS. “Yo vi nacer esta prueba en los años 60, participé varios años en diferentes categorías, y siempre fue una prueba muy interesante y muy importante. Y es muy interesante que esta prueba recupere su arraigo”, señalaba Colom.

Tampoco han querido perderse el pistoletazo de salida de la primera prueba el presidente del Consorci de La Ribera, Òscar Navarro, el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez y la concejal de Turismo de la localidad, Manoli Egea. El primer edil de Sueca ha destacado el potencial deportivo y esta prueba y ha asegurado que, “recuperar esta salida es un primer paso para que la prueba se pueda consolidar y se incluya el año que viene en el calendario de la Federación y podamos duplicar o triplicar la participación de este año”.

Dos pruebas más hasta el domingo

La segunda prueba del 59 Descens del Xúquer fue un recorrido de 11 km en sentido ascendente-descendente con salida en Sueca y llegada en Algemesí este sábado por la tarde. Y el domingo, Algemesí dará la salida a la tercera y última etapa, de 15 km en sentido descendente pasando por Polinyà del Xúquer y Albalat de la Ribera, y con llegada en Algemesí.

También se celebrará también el Descens Popular, que reunirá a cerca de un centenar de aficionados para completar un recorrido de 5 km con salida en Alzira y llegada en Algemesí.

El Consorci de La Ribera organiza el 59 Descens del Xúquer, junto con la Federación de Piragüismo de la Comunidad Valenciana y los clubes Scooter Club de Algemesí, Club de Piragüismo Sueca, Peña Piragüista Antella y Ayuntamiento de Alzira.

La organización cuenta con la colaboración económica de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, que ha reconocido el evento como Proyecto Singular 2021, y los ayuntamientos de Algemesí, Sueca, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Riola y Alzira.