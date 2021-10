Ara si. Ja ha aplegat l’hora. Arriben les semifinals de la VII Copa Diputació de València - Caixa Popular de raspall. El trinquet del Genovés desvelarà al primer equip (18.30 hores, Proximia TV) que es jugarà el títol el dia 6 de novembre a La Llosa de Ranes. Ontinyent (Iván i Seve) i El Genovés (Salelles II i Tonet IV) es disputaran esta plaça en la qual es podria considerar una final anticipada.

A priori, ambdós equips eren favorits a l’inici de la competició, però una vegada vista la seua trajectòria en la fase regular, no queden dubtes que qualsevol d’estes parelles podrien alçar el títol d’ací a vuit dies. I és que al trinquet genovesí estarà el millor conjunt de l’actual edició fins al moment, ja que Iván i Seve són l’únic equip imbatut.

Enfront tindran al número u que competirà a casa. Mai es pot descartar un equip que on forma Tonet IV, més si cap quan està acompanyat d’un rest que ha demostrat la seua solvència com Salelles II.

No soles hi haurà raspall, ja que la XIV Copa Diputació de València - Caixa Popular d’escala i corda tancarà hui la fase regular al llarg del cap de setmana. La primera partida correspon al grup A entre Montserrat (Marc i Pere) i Vila-real (José Salvador i Tomàs II) que s’enfrontaran al trinquet vila-realenc (18.30 hores). Es tracta d’un duel sense res en joc, més enllà que els castellonencs buscaran estrenar-se en esta edició i els de la Ribera Alta concloure com a invictes.