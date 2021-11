El Parking de la Cultural de Llíria se transformó por completo para acoger la tercera parada del circuito ‘Handbol al Carrer’, una actividad organizada por la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana y que cuenta con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso en el marco de las acciones previas a la celebración del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino en tres ciudades valencianas.

Más de 200 deportistas se reunieron en el centro de la ciudad edetana para disfrutar del deporte al aire libre procedentes de todos los lugares de la provincia de Valencia. Desde los más pequeños hasta los más veteranos pudieron disfrutar de las cuatro pistas habilitadas, además de la zona gaming especializada en balonmano dentro de la apuesta de la FBMCV por la innovación en colaboración con Valengame.

La gran sorpresa de la jornada fue, sin duda, la visita de Lola. La mascota oficial del Mundial de Balonmano Femenino no quiso faltar a la jornada lúdico-deportiva y generando una gran expectación entre todos los asistentes, que no dudaron en hacerse fotos junto a la particular lince ibérica.

Joanma Miguel, alcalde de Llíria, resaltó que el evento del Handbol al Carrer y la celebración del primer Campeonato del Mundo Femenino en la ciudad demuestra que “somos un municipio comprometido con el deporte y la igualdad”. Del mismo modo, invitó a los jóvenes “a participar y disfrutar de este acontecimiento único”, esperando que “conozcan y amen el deporte”.

Paco Gorrea, concejal de deportes del Ayuntamiento de Llíria, aseguró que eventos como Handbol al Carrer “suponen un orgullo y una felicidad inmensa por ver cómo crece el deporte en nuestra ciudad”, en parte motivado “por una cita importantísima como es el Mundial de Balonmano Femenino”. Gorrea quiso agradecer “la estupenda organización” de la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana y la “colaboración e involucración” del Balonmano Llíria.

El presidente de la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana, Pedro Fuertes, se mostró “satisfecho con la movilización de grandes y pequeños” en la acción promocional del Mundial de Balonmano Femenino. Fuertes destacó “el apoyo indispensable” del Ayuntamiento de Llíria y el Balonmano Llíria, así como “la participación de clubes cercanos que se han querido sumar a la fiesta del balonmano en la calle”.