En el último mes el nombre de Novak Djokovic ha estado en boca de todos. Tras su polémica en Australia, el serbio salió frente a las cámaras de la BBC para defenderse y respaldar su postura de no vacunarse, pese asegurar que no es un antivacunas.

Ahora el número uno del mundo se encuentra en Emiratos Árabes para participar en el torneo de Dubai. Djokovic se ha coronado campeón de este ATP 500 en cinco ocasiones. Para viajar al país y participar en el torneo esta vez ha bastado presentar una PCR negativa realizada 72 horas antes.

Se emocionó con la victoria de Nadal

Tras su victoria frente al italiano Lorenzo Musetti, ‘Nole’ habló con L'Equipe en una entrevista. El serbio no dudó en elogiar a Rafa Nadal cuando le preguntaron por su victoria en Melbourne: "Enhorabuena a Rafa, tuvo una actuación increíble. Es un luchador asombroso. Como dijo él, una de las victorias más grandes de su vida".

“Tengo toneladas de respeto por él y no quiero desmerecer en absoluto su victoria independientemente de que yo no participara en el torneo”, sentenció el serbio sobre el español, con quien mantiene una pugna por ser el tenista con más Grand Slam de la historia.

Feliz por volver a las pistas

“La acogida del público fue excelente. Hizo que mi corazón ardiese. Con todo lo que pasó, no sabía cómo iba a ser para mí en la pista y cómo me iba a sentir. Traté de usar mi experiencia y estoy muy contento con la forma en que me las arreglé para calmar los nervios”, indicó el tenista.