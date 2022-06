Pablo Torrijos y Yurena Hueso, con un segundo y un tercer puesto, y los relevos del Playas de Castellón y el Fent Camí elevaron a la Comunitat Valenciana hasta las 17 medallas en el Campeonato de España que se ha celebrado en Nerja (Málaga). Al final fueron tres medallas de oro, seis de plata y siete de bronce.

Pablo Torrijos lleva catorce años sin faltar a la gran cita nacional del verano. Y lo hizo, tras siete meses en blanco, que interrumpió tímidamente con la temporada ya empezada. En su tercera aparición, el saltador, siete veces campeón de España, sumó una medalla de plata a su colección con un salto de 16,72 (+1.7), el mejor de este año atípico con tan pocas competiciones en sus piernas.

El saltador del Playas de Castellón, un referente del atletismo español, alcanzó el pasado verano el sueño de disputar sus segundos Juegos Olímpicos. Pero en el calentamiento, nada más salir a calentar, en la primera carrera, aún sin clavos, notó un dolor en el talón. El saltador arrastraba problemas y salió al estadio infiltrado, pero ahí se rompió. En diciembre, cuando se creía ya recuperado, volvieron las molestias en el pie. Y eso, un edema óseo, le hizo desaparecer en la temporada de pista cubierta. En abril ya empezó a entrenar y poco a poco dejó de doler y pudo volver a prepararse con normalidad, aunque con retraso.

En Nerja sabía que la mínima para el Mundial era algo utópico, pero la del Europeo (16,95) sí la veía a su alcance. “Pero quizá he acusado la falta de sensaciones en competición. Llevo solo dos meses de entrenamiento bueno y es ahora cuando empiezo a verme bien”.

La otra novedad que ha irrumpido durante su ausencia se llama Jordan Díaz, el atleta nacionalizado que ayer volvió a batir el récord de España. Esta vez hasta 17,87 (y un salto ventoso de 17,93). Torrijos se mostró crítico con la rapidez de su nacionalización, que no con el portentoso saltador nacido en Cuba. “El nivel está un adulterado a día de hoy. Quizá cuando pasen dos o tres años lo normalizaré o lo veré normal, pero me impacta que alguien que lleva siete meses pueda ser español. Ha pasado muy poco tiempo para asimilar que de repente hay alguien de 18 metros. Creo que las cosas se pueden hacer de otra manera, como dijo Katir, que se quejó de que no todos son iguales. Y es una crítica al sistema, jamás a la persona. Aunque es bueno que en mi prueba suba el nivel”.

La primera de Yurena

Yurena Hueso es una atleta notable. Ni un talento innato ni una chica del montón. Pero le faltaba subir el peldaño para codearse con la élite nacional. Ha luchado durante años por ser mejor, más rápida, más resistente, más hábil en carrera, y su coronación ha llegado en 2022. Primero al lograr correr el 800 en 2.03 y este fin de semana, en Nerja, con su primera medalla en un Campeonato de España absoluto.

La atleta de Manises, que integra el cada vez más selecto grupo de entrenamiento de José Antonio Redolat, estaba radiante tras la carrera. “Al final veía la medalla lejana, pero llevaba deseándola desde hace muchos años. Esto es el fruto de muchos años de esfuerzo, de perseverancia, de estar muchos años ahí al borde. Me faltaba creérmelo. Porque durante la carrera iba pensando: ‘Yurena puedes, Yurena puedes’. Otros años en el momento del cambio tenía el nivel pero he dudado. Hoy he tirado para adelante y estoy muy contenta. La cuarta he dudado porque no quería quedarme cuarta, pero al final he logrado la medalla que siempre he soñado”, explicó.

Abderrahman El Khayami alcanzó la que, probablemente, era su máxima aspiración en una de las finales de 1.500 más complicadas de los últimos años con rivales como Mario Romo, que fue el campeón, Mo Katir, Nacho Fontes o Adel Mechaal. El mediofondista que entrena con José Antonio Redolat, entró quinto con su mejor marca de siempre (3:38.17). Enrique Herreros, que hace unas semanas no sabía si competir por unos problemas físicos, entró décimo (3:40.41.).

El lanzador alicantino Ángel Poveda se quedó a solo nueve centímetros del podio en la final de peso con un lanzamiento de 17,36, lejos de sus mejores registros. Alejandro Noguera acabó octavo (16,81) y el campeón paralímpico Kim López, undécimo (16,45).

María Ureña tuvo una tarde aciaga. No llegó en su mejor día y encima tropezó dos veces con una atleta que se cayó justo cuando se produjo el cambio en el grupo de cabeza. La setabense terminó duodécima con 17:12.49.

Tres metales en los relevos

En los relevos, cayeron tres nuevas medallas. Dos del Playas de Castellón, que ganó el 4x100 de mujeres y fue tercero en el 4x400 femenino, y una del Fent Camí, subcampeón de España de 4x100 en hombres.