Real Madrid - Valencia: Eres old pero tan old que...

Real Madrid - Valencia: Eres old pero tan old que...

Hay futboleros que somos olds pero tan olds que en este San Valentín sentimos el desamor del fútbol pandémico, sobre todo por la añoranza de lo que sería el ritual de un Real Madrid - Valencia de los de antes, en el Bernabéu y sin mascarillas. La mejoría del Valencia hay que reconocer que es todavía poca cosa, pero es que tampoco está el Madrid para hablar en alto. Afortunadamente la rivalidad histórica permanece y justo por eso el equipo de Javi Gracia, a por todas y contra todo, sabe a lo que se expone.

El año pasado a Rodrigo le limpiaron un gol en el mismo escenario y la precuela en los comités alimenta la intranquilidad. El equipo aún de Zidane está a un tropiezo de descolgarse de LaLiga, un detalle imposible de pasar por alto. Para el Valencia ni siquiera es un alivio que no esté Sergio Ramos, alguien que como bien sabe el Levante ahora se dedica a pitar desde la grada, lo mismo que si siguiese en el campo. No demasiado lejos tendrá por cierto a Gracia, al que no le han permitido estar en el banquillo. Aunque el listón está bajo, las sensaciones parecen buenas. Son tal vez las mejores del curso, al menos por la higiene mental de haber sumado cuatro puntos de seis.

Después de un tiempo en el que cualquier reto se presentaba titánico, el temor a no dar la talla se ha evaporado. Otra cosa será el resultado, pues ya se sabe que los partidos contra el Madrid, incluso en esta época, son propicios a que ocurra cualquier cosa. En clave valencianista, los dos últimos resultados han servido de bálsamo para un grupo en vías de recuperar el trazo. En la primera vuelta el baño de autoestima en Mestalla fue solo un oasis; hoy podría significar una despedida anticipada al terror del descenso. Falta equilibrio y continuidad, pero la energía y ambición de San Mamés son magníficos asideros desde los que ganar confianza y partidos.



El catecismo de Paco y la iglesia de Orriols

Nada más acabe el encuentro de Valdebebas, la atención se instalará en el flamante semifinalista de la Copa, un Levante que aspira en su regreso a LaLiga a no dejarse llevar por la euforia y rematar la permanencia. Es un objetivo sin duda menos ilusionante pero inesquivable para el presente y el futuro del club. En estos días de poderío e ilusión, será también el cóctel con el que Osasuna conserve la esperanza de encontrarse a un rival confuso. El catecismo de Paco López, al que ya nadie tendrá la desvergüenza de menospreciar, es el santoral de los granotas para mantener el tipo y no echar en falta a Melero, una mala noticia porque la lesión tiene pinta de que es para un mes. Habrá que rezar para que llegue a la vuelta contra el Athletic. También para que no haya nada que estorbe en el día más ilusionante de la historia azulgrana. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Varane, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.