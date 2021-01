Zasca de Kyrgios a Djokovic por no llevar mascarilla

Ni siquiera ha empezado la temporada y Nick Kyrgios ya ha vuelto a hacer de las suyas, justo antes de un Abierto de Australia que ha empezado movido por la cuarentena obligatoria de los tenistas, aunque para 72 de ellos es más un confinamiento estricto, al haber viajado en uno de los tres chárters en los que se ha detectado algún positivo por COVID-19, y no podrán salir de sus habitaciones de hotel. Entre ellos hay varios valencianos.



Nick Kyrgios, como anfitrión, evita tener que hacer cuarentena, y ha contestado al número uno Novak Djokovic, que pedía un trato especial para esos 72 tenistas, algo que las autoridades han rechazado. A Kyrgios no le ha gustado que el serbio se mostrara sin mascarilla en un autobús que comparte con miembros de su equipo. "Es una marioneta, no tiene perspectiva, escenas ridículas", soltó el 'aussie' sobre el serbio.





Djokovic is a tool. I don't mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes ??????? https://t.co/MMgeriH2GJ