En el mundo del tenis hay un debate tras anunciar Wimbledon sus medidas contra los tenistas rusos por la guerra en Ucrania. Tanto Rafa Nadal como Novak Djokovic se han pronunciado en los últimos días sobre este asunto y consideran injusto que sus compañeros no puegan jugar el torneo londinense. Una opinión que ha generado también controversia, por ejemplo el chef José Andrés, que sigue intentando ayudar a la población en Ucrania, ha cargado contra el tenista de Manacor y el serbio por sus palabras.

"Cuando sabéis que niños, mujeres y ancianos han sido disparados en la cabeza por salir a por pan para comer. Niñas violadas. ¡Millones de ucranianos desplazados! No critiquen a ⁦Wimbledon, critiquen a Rusia…", contestaba el chef, que ha vivido ataques directos en Ucrania. Su labor humanitaria a través World Central Kitchen está recibiendo elogios y agradecimientos por parte de todos.

Un intenso debate

“Es injusto de cara a mis compañeros. Ellos no tienen culpa de lo que está sucediendo con la guerra. Lo siento por ellos. Ojalá no fuese así, pero al final sabemos que esto es lo que hay. Cuando un gobierno pone unas medidas hay que seguirlas, en este caso el gobierno realizó una recomendación, y Wimbledon decidió imponer la opción más drástica sin estar obligado a tomarla”, decía Rafa Nadal hace unos días. Djokovic, por su parte, ya había calificado la decisión de “loca”, y otros como Tsisipas van más allá: “No han hecho nada mal para estar automáticamente excluidos de ese torneo”.

Sin embargo, esta postura no ha gustado a todos. Por ejemplo, el ex tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky respondió así a Rafa Nadal: "Por favor, dime cómo es de justo que los jugadores ucranianos no puedan regresar a casa. ¿Cómo es de justo que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis? ¿Cómo es de justo que los ucranianos estén muriendo?".