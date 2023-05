La segunda jornada de Roland Garros disputada este lunes, 29 de mayo, ha deparado una alegría y una decepción para el tenis valenciano. El castellonense Roberto Bautista superó sin problemas la primera ronda mientras el valenciano Bernabé Zapata desperdició dos sets de ventaja para caer eliminado en su debut.

Bautista, a segunda ronda

Roberto Bautista, por undécima vez en su carrera en otras tantas participaciones, superó la primera ronda de Roland Garros y lo hizo con mucha contundencia contra el chino Tibing Wu, al que superó por 7-6 (4), 6-1 y 6-1 en dos horas y 10 minutos.

No le tembló la raqueta al tenista de Castellón de la Plana, que está completando una temporada muy irregular, con solo tres victorias en sus últimos diez partidos.

Eliminado en segunda ronda en Montecarlo, Barcelona y Madrid, y en la primera de Roma, Bautista llegaba con pocos motivos de ilusión a su undécima cita con Roland Garros, a la que había acudido siempre desde 2013, con excepción de la baja del año pasado.

Zapata, de más a menos

Bernabé Zapata dijo adiós a Roland Garros tras dejar escapar un partido en el que superó los dos primeros sets ante el argentino Diego Schwartzman ante el que cayó por 1-6, 6-7(5), 6-2, 6-0 y 6-4. El argentino inició la remontada al anotarse la tercera manga, tras lo cual ganó en blanco la cuarta.

El quinto y último set fue más reñido y no se decantó hasta que Schwartzman rompió el servicio de Zapata en el noveno juego, tras lo cual sirvió con éxito para anotarse el encuentro.

Schartzman se enfrentará en segunda ronda al portugués Nuno Borges, vencedor este domingo del estadounidense John Isner. Bernabé Zapata, que en 2022 se convirtió en la gran revelación del torneo tras alcanzar los octavos pese a proceder de la fase previa, no podrá repetir su gran actuación y dice adiós a París. Era la primera vez que Zapata entraba en el cuadro principal sin pasar por la previa. En 2022 sólo le paró los pies Zverev. Zapata venía de retirarse en el Torneo de Ginebra a causa de un fuerte constipado.

Bautista, llega a París muy motivado

Dos veces otavofinalista en el Grand Slam de tierra batida, en 2016 y 2017, Roberto Bautista puede comenzar a recobrar confianza tras una victoria que fue sencilla ante el número 54 del ránking, un joven de 23 años, debutante en París y que disputaba su tercer partido en un Grand Slam, tras haber superado la primera ronda en el Abierto de Estados Unidos del año pasado y haber caído en la primera del de Australia de este.

"Entrar en un Grand Slam no es fácil, el primer set ha sido duro, muy peleado. Él ha sido muy agresivo, pero cuando lo he ganado me he soltado, he encontrado mi ritmo de crucero y creo que he sido superior", analizó el español.

Bautista aseguró que comenzar así "ayuda mucho a empezar con energía, moral y confianza" y le da "ganas de hacerlo bien".

"Me motiva porque es Roland Garros, quien no esté motivado aquí es extraño. Es de los torneos más importantes del mundo y las piernas van sola, las ganas no hay que forzarlas, estoy especialmente motivado", agregó.

Ahora, se medirá a Varillas

Bautista se medirá por un puesto en la tercera ronda contra el peruano Juan Pablo Varillas, que firmó una gran remontada contra el chino Juncheng Shang para conseguir su primer triunfo en un Grand Slam, por 4-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1. "Le conozco porque el año pasado jugué con él en Gstaad (victoria del peruano en dos sets). Es un especialista en este tipo de pistas, un rival difícil. Saca bien y tiene un buen revés. Tengo que centrarme en mí, si estoy bien voy a tener opciones de ganar", aseguró.