Valencia Basket suma y sigue... y ya van diez. El equipo entrenado por Rubén Burgos ha derrotado este domingo en la séptima jornada de la Liga Femenina Endesa a Movistar Estudiantes (70-52), en el primero de una serie de tres partidos en la Fonteta antes del descanso por los partidos internacionales de la fase de clasificación para el EuroBasket 2023. Las valencianas volvieron a dar una lección de baloncesto en los dos lados de la pista, tanto en defensa como en ataque, especialmente en la primera mitad. Pese a la intensidad que las madrileñas pusieron en los 40 minutos de juego, fue imposible que aguantasen el ritmo de crucero que lleva esta temporada el conjunto 'taronja'. Un equipo al que le basta en la Liga Endesa con meter la directa en un par de cuartos. El viernes, las valencianas disputarán el partido aplazado con Perfumerías Avenida. Si lo ganan, se coronarán como líderes sin discusión de la Liga.

El encuentro comenzó con Laura Gil colosal debajo del aro. La gallega estrenó el marcador, asistió después en la pintura para los primeros dos puntos de su compañera de baile, Marie Gülich, y adelantó al Valencia BC en los primeros compases con una penetración en la que aunó fuerza y calidad para sacarse de la manga un dos más uno (7-4, m. 3). El equipo continuó haciendo camino apoyándose en los rebotes de Gülich y en el acierto anotador de todas las jugadoras.

Cesleste Trahn-Davis sustituyó a Gil a los seis minutos y cogió el testigo anotador. En sus primeros instantes sobre la pista, la estadounidense encestó un triple desde el lateral (14-8). No obstante, un par de acciones que Celeste no pudo resolver debajo de la canasta y la intensidad de las visitantes dejó la renta al final del primer asalto en cinco puntos (21-16. m. 10).

En el segundo cuarto, el Valencia BC subió una marcha en defensa y cortocircuitó a Estudiantes. La decisión con la que Queralt Casas, Ángela Salvadores o Raquel Carrera atacaron la canasta se reprodujo también en tareas defensivas. Las 'taronja' minaron la zona y durante la mayor parte del cuarto, el Movistar se estancó con solo seis puntos convertidos. Leticia Romero multiplicaba sus manos para cortar acciones rivales, Carrera y Gülich interceptaron varios pases interiores y la joven Claudia Contell ejemplificó tanta intensidad con un robo por anticipación que ella misma transformó en canasta (32-22). Y antes de alcanzar el descanso, Salvadores dio un recital de recursos de ataque. Primero penetrando y después burlando a su rival con una fantástica parada y tiro (38-24, m. 20).

El equipo acusa el cansancio por un calendario sin respiro

Tras el paso por los vestuarios, las visitantes continuaron agarrándose a la pista, peleando por recortar las distancias. Durante más de tres minutos no hubo canastas. El Valencia Basket entró algo desconectado y no encontró la canasta hasta que Trahan-Davis dispuso de dos tiros libres tras sacar una falta gracias a un buen pase interior de Leti Romero. A lo largo los siete primeros minutos del cuarto, el parcial fue un pobre 3-2 para las locales. Sin embargo, el Estudiantes cargó el juego interior con Knight y Diallo y se llevó el tercer cuarto, aunque con unos guarismos tan bajos que no le permitieron meterse en la lucha por el partido (9-11).

Pese a que el último salto empezó con un triple de Romero (50-35, m. 30), las madrileñas vivieron su mejor momento en el choque. La anotación de la internacional Laura Quevedo, el dinamismo de su base, Gretter, y Diallo en la zona aprovecharon la fatiga que tras tantos partidos consecutivos también se nota en las jugadoras 'taronja'. Con un triple de Espin de Sancho llegaron a acercarse a diez, pero de ahí no pasó la cosa.

La Fonteta hizo despertar a su equipo, y un robo de Carrera con la posterior carrera hacia canasta de Salvadores hicieron el resto (54-42. m. 35). A partir de ahí, el Valencia se reenganchó ofreciendo una versión notable en los últimos cinco minutos. Emergió la figura de Carrera, la calidad de Salvadores, máxima anotadora del día con 16 puntos, y Contell mostró que todo lo bueno que se habla de ella, a sus 17 años, no es exagerado. Regaló a la grada un triple sensacional (70-50, m. 39).

Izado de la SuperCup y cumpleaños feliz para Raquel Carrera

La Fonteta, que había empezado la tarde festejando el último título cosechado, la SuperCup, ante Ekaterimburgo, subiéndo la imagen a lo lato del pabellón, la despidió cantando el cumpleaños feliz a Raquel Carrera. 20 años cumplió una de las jugadoras nacionales con mejor porvenir. Antes del parón, el equipo de Rubén Burgos cerrará una serie infernal de diez partidos en solo 28 años con los choques ante Kangoroes Mechelen en EuroCup (martes, 20:30 h) y Perfumerías Avenida de Salamanca (viernes, 20:00 h).

La única nota negativa fue la lesión de Rebecca Allen, que se retiró en el tercer cuarto con un golpe en el hombro izquierdo en un encontronazo con una jugadora de Movistar Estudiantes. La australiana no participó en el partido desde que se marchó a ser atendida por los médicos. En la rueda de prensa posterior, Burgos rebajó la preocupación y confía en que Bec pueda estar disponible para los próximos duelos. El percance es una lesión que arrastra de la WNBA, pero según fuentes del club, nada grave que le impida jugar.