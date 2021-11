El director deportivo del Valencia Basket, Chechu Mulero, ha asegurado en una entrevista en 'Deportes Cope Valencia' que la posibilidad de que Mike Tobey, ausente desde el 18 de septiembre por lesión, pase por el quirófano sigue estando abierta. "¿El quirófano? No, no está descartado. De hecho, creo que es la solución que más opciones tiene", indicó antes de añadir, en su siguiente respuesta, que esta decisión "se tomaría muy pronto".

A pesar de que Mulero comenta que "el acance real de la lesión", osteítis de pubis, se verá "cuando pase", el director deportivo está convencido de que Tobey volverá a estar disponible para el equipo antes de que acabe el año. La intervención quirúrgica es la solución que, semanas atrás, planteó el especialista Ramón Cugat, al que el jugador visitó en Barcelona.

En un principio, el plazo que fijaba el tratamiento conservador que ha seguido el jugador era de alrededor de un mes, si bien el estadounidense acumula más de seis semanas en el dique seco. "Las osteopatías de pubis son complejas, difíciles, puede venir por diferentes causas. Lo primero es saber por qué se originan, luego la vía de solución, y en este sentido es mucho mejor que hable el departamento médico...", valoró el director deportivo.

Pese a las lesiones que perturban el devenir del equipo, Mulero reafirma que la idea del Valencia Basket sigue siendo la de no realizar fichajes. "Si no hay un cambio de la situación actual de la plantilla, no va a venir nadie", agrega. Unas declaraciones en la línea de la información que maneja este diario.