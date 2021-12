El Valencia Basket ha anunciado este martes la renovación de Josep Puerto. Han alcanzado un acuerdo para que el alero valenciano (2.00m, Almussafes, 08/03/1999, 22 años) alargue su vínculo con el Club por tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2025. Josep debutó con la camiseta taronja hace casi seis años en un partido de EuroCup y tras un periodo de desarrollo con cesiones en Oviedo y Castellón, desde que regresara en octubre de 2020 recuperado de una cesión en el conjunto castellonense, se ha consolidado en la primera plantilla masculina para subir su contador de partidos oficiales con Valencia Basket hasta los 74 por el momento. En la actual temporada ha disputado todos los encuentros posibles (19, 15 de ellos como titular) con unos números de 6,9 puntos con un 38,6% de eficacia en triples, 2,9 rebotes y 5,7 de valoración.

Tras rubricar la ampliación de su contrato, Puerto destacaba estar “muy contento, esto es un sueño hecho realidad para mí. Cada niño que empieza en la cantera lo que quiere es llegar al primer equipo y que el Club me dé esta oportunidad y apueste por mí me pone muy contento y espero devolverles la confianza trabajando todo lo que pueda y dando siempre el 100%”.

Un sueño que comenzó a andar hace seis años

Josep Puerto llegó a Valencia Basket en la temporada 2012-13 en categoría infantil procedente del CB Marcelina Benifaió y ha pasado por cada una de las etapas de formación en L’Alqueria del Basket, siendo internacional con España en las categorías Sub16, Sub18 y Sub20 y consiguiendo la medalla de plata en el Europeo Sub20 de 2019. La confirmación de esta ampliación llega cuando está a punto de cumplirse el sexto aniversario de su debut como profesional con la camiseta taronja, que ocurrió el 16 de diciembre de 2015 en un triunfo ante el Spirou Charleroi en el que el alero de Almussafes, con el 51 en la espalda, metió sus dos primeros puntos como taronja desde el tiro libre. Puerto fue acumulando experiencia, alternando los partidos con el filial con los entrenamientos con el primer equipo y apariciones ocasionales con la plantilla profesional, como su estreno en la acb el 5 de marzo de 2017 en la pista del Baskonia.

En la temporada 2017-18, aunque también participa con el equipo filial, se convierte en un habitual de los entrenamientos del primer equipo y tiene minutos en 16 partidos de esa campaña, debutando en la Turkish Airlines EuroLeague curiosamente también en la cancha del Baskonia. Para el curso siguiente, Josep se marcha cedido a Oviedo para jugar en la LEB Oro pero solo puede jugar 6 partidos (3,8 puntos y 3 rebotes) antes de una lesión en la espalda que le obliga a rescindir la cesión y acabar de recuperarse en Valencia, donde llega a enfundarse la camiseta taronja en ese curso 2018-19 para jugar un partido de Liga Endesa ante Movistar Estudiantes.

En la campaña 2019-20 vuelve a salir cedido a un equipo de LEB Oro, en este caso el TAU Castelló, donde juega una campaña muy completa en la que disputa los 24 partidos anteriores al parón de la competición por la pandemia mundial con unos números de 7,1 puntos con un 48,3% en triples, 3,1 rebotes y 7,4 créditos de valoración. Puerto acaba el curso formando parte de la plantilla que participó en la Fase Final de la Liga Endesa disputada en la Fonteta. Para la temporada 2020-21, Josep repetía cesión en Castellón pero dos semanas antes del inicio de la competición en la LEB Oro, la lesión de Marinkovic hace que Valencia Basket recupere al alero de Almussafes que ya se quedaría toda la temporada en la disciplina del primer equipo masculino taronja, disputando 34 partidos.

Puerto: “Más trabajo duro para estar preparado y seguir mejorando”

El propio Josep reconocía que asentarse en el primer equipo “ha sido un proceso muy largo, desde que debuté hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Ha habido altibajos, lesiones, malas rachas, buenas rachas, cesiones. Pero al final todo es parte del proceso, este es un paso más. Detrás hay muchas horas, días y días de entrenar, veranos, concentraciones con la selección, cambiar de casa. Han pasado muchas cosas hasta llegar aquí”.

El alero valenciano reconoce sentirse “muy a gusto tanto con los entrenadores como con los compañeros. Creo que hay muy buena química y lo estamos demostrando por ahora. Desde la pretemporada Joan me dio mucha confianza y hasta ahora”.

Puerto reconoce que su buen momento de forma “es gracias a mis compañeros, que confían en mí, noto esa confianza. Al final yo tengo que hacer lo que me pida el entrenador. Si un día no tengo que meter puntos o tengo que tirar menos y tengo que rebotear más lo haré y el día que me toque tirar más, pues tiraré más”.

Uno de los aspectos que destacan todas las personas relacionadas con la progresión de Josep Puerto es la de su enorme ética de trabajo para seguir mejorando e incorporando más aspectos a su juego. El alero taronja reconoce que “para mí es muy importante estar lo más preparado posible para lo que sea, para cualquier situación. Y la única forma de estar preparado y de seguir mejorando es entrenando, teniendo disciplina cada día, haciendo lo que tienes que hacer. Para mí es una parte fundamental, tanto antes como después del entrenamiento del equipo hacer un poquito más y seguir mejorando”.

Para terminar, Josep Puerto le manda un mensaje a los niños y niñas de L’Alqueria del Basket que sueñan con llegar y consolidarse en los equipos profesionales: “Lo primero es que disfruten, que no piensen en llegar al primer equipo, sino que disfruten con los torneos y lo que tengan que hacer. Si su sueño es llegar al primer equipo y ser profesionales, que trabajen todo lo que puedan, lo más duro posible. Que lo tengan claro desde el primer momento, que se concentren en un objetivo y que trabajen para ello. Pero en categorías inferiores, al principio, lo más importante es disfrutar y lo otro ya vendrá”