La normativa de la EuroCup y el número de jugadores que el Valencia Basket tiene inscritos en la competición dificultan que se pueda suspender el encuentro que el conjunto valenciano debe disputar este miércoles en la pista del Promitheas griego, salvo que el actual brote de covid-19 se multiplique.

En cualquier caso, el club valenciano se ha mostrado proclive a disputar sus partidos, siempre que pudiera, y lo ha hecho bien con un sólo entrenamiento de grupo tras un brote o sin su técnico Joan Peñarroya.

El equipo valenciano tiene actualmente cinco jugadores de su primera plantilla contagiados de coronavirus y a Víctor Claver lesionado, sin que se sepa si este uno de los que han dado positivo. Esta situación le llevó a suspender el encuentro que debía haber disputado este domingo ante el Barcelona en la Liga Endesa.

Sin embargo, la normativa de la EuroCup marca que si el club tiene disponibles a ocho jugadores de todos los que tenga inscritos en la competición, y no sólo de los que oficialmente forman parte de su primera plantilla, debe jugar el partido. Desde esta competición se explica que con disponibles se refiere a no contagiados por Covid-19, no lesionados o que no tengan que hacer cuarentena.

En el caso del Valencia Basket, tiene inscritos a 18 jugadores, los 12 de su primera plantilla y los canteranos Guillem Ferrando, Alejandro Bellver, Millán Jiménez, Fred Bagatskis, Diego Rivas y Gonzalo Bressan. Tanto Rivas como Bellver jugaron este domingo con el filial de LEB Plata.

De esta manera, sin contar con los cinco positivos ni con Claver si no fuera uno de ellos, entre nuevos contagios y lesiones deberían estar no disponibles otros cuatro jugadores más de los doce que le quedan al Valencia. Si el alero valenciano fuera uno de los contagiados deberían ser cinco los nuevos no disponibles para que se suspendiera.