Poco duró el vació en la enfermería del Valencia Basket. Tras afrontar la Copa del Rey con los doce jugadores de la primera plantilla disponibles, las Ventanas FIBA han vuelto a perjudicar al club taronja, en especial con la grave lesión de Van Rossom. El base belga no pudo jugar ninguno de los dos partidos de su selección y volvió con una importante rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Eso sí, aunque ha iniciado ya un tratamiento conservador, Peñarroya no es muy optimista con su recuperación, como manifestó este martes en declaraciones al programa 'Esports À Punt' de À Punt Mèdia.

"La lesión de Sam es un contratiempo muy grande, es una lesión muy grave. Vamos a estar meses sin él, me atrevería a decir que firmo que acabe jugando la temporada con nosotros y tenemos a día de hoy otros tres o cuatro jugadores que están con diferentes problemas, aunque esperamos que puedan estar este fin de semana en el primero de la gran serie de partidos que tenemos este mes, pero a día de hoy son duda".

El técnico recupera así a casi todos los jugadores, pero no deja de mostrarse molesto con las 'Ventanas FIBA', que dejaron al Valencia Basket con solo un jugador en València, Víctor Claver. "Las Ventanas son un desastre absoluto, en el que el Valencia Basket es el equipo más perjudicado de Europa y con mucha diferencia".

De la eliminación en la Copa, Peñarroya admite que "la Copa del Rey fue una decepción, nos dejó un mal regusto porque este club ha de ganar y lo tiene todo para ganar", aunque este tropiezo no cambia la buena valoración que hacen en el club del técnico catalán.

Renovación con el Valencia BC

Sin embargo, prefiere no darle vueltas a su renovación. " Yo estoy a gusto, hablo a menudo y tengo contacto con los dirigentes. Estoy a gusto, es un tema que no me preocupa y lo he dicho muchas veces. Cuando haya algo no tardaréis en saberlo, las intenciones son buenas, pero poca cosa más. Estoy tranquilo y estoy bien, no depende de mí”.