Joan Peñarroya reconoció que la derrota en las semifinales de la 7DaysEurocup "es un palo muy fuerte para el equipo", aunque espera que esta decepción "nos haga más fuertes. El equipo está tocado pero ahora toca levantarse y preparar bien los playoffs de la Liga ACB".

Para el técnico catalán la clave de la derrota de su equipo estuvo en la laxitud defensiva de su equipo en los dos primeros cuartos: "No podemos recibir 21 canastas de dos en la primera parte sin llegar al bonus de faltas. Teníamos que haberles frenado gastando faltas. Les hemos dado confianza". Tras el descanso, los taronja mejoraron en defensa pero no encontraron el acierto ofensivo, según analizó Peñarroya: "Nos ha faltado fluidez en ataque, no hemos sabido encadenar varias acciones de ataque buenas consecutivas. Nos ha faltado tener más fluidez para castigar esa defensa. Cuando hemos mejorado en nuestras prestracciones defensiva, hemos fallado en ataque".

El técnico repartió la culpa entre los jugadores y el cuerpo técnico: "Aquí somos un equipo, es evidente que no nos ha salido el partido que queríamos. Ellos se han adaptado bien al partido sacando a Shengelia para frentar a Dubi, él lo ha intentado, pero el foco defensivo ha estado muy metido en él. Nos ha faltado encontrar soluciones de ataque para casteigar esa defensa".

"Ha sido un palo duro, queríamos ganar pero nos hemos encontrado con un equipo que ha sido mejor. Les felicito". Peñarroya se mostró decepcionado por el inicio del partido: "Lo que me preocupa es nuesro inicio. Eso ha marcado el devenir del partido".

Sobre el apoyo de la afición, Peñarroya sólo tuvo palabras de elogio: "Poco puedo decir, la Fonteta ha estado espesctacular, ha sido el primer partido esta temporada en la que hemos visto la Fonteta con todo su ambiente. La afición ha estado perfecta. Nos ha faltado juego para que la afición se fuese contenta a casa".