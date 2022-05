El escolta canadiense de Valencia Basket Olivier Hanlan hace un repaso a la trayectoria reciente del equipo antes del inicio del Playoff y destaca que “hemos tenido unas buenas últimas semanas, hemos tenido algunas buenas victorias, también algunas derrotas. Pero ahora hemos tenido una semana para prepararnos, mi sensación desde que llegué es que hemos trabajado muy serios y ahora el objetivo es muy claro. Llegar bien al Playoff, ganar todos los partidos que podamos y luchar por el título”.

Sobre su rival en esta eliminatoria de cuartos de final, Hanlan destaca que el Bitci Baskonia “es un buen equipo, su trayectoria de los últimos años habla por sí misma. Es verdad que han quedado sextos esta temporada pero tienen un montón de buenos jugadores y han conseguido grandes victorias esta temporada, así que nos los tomamos muy en serio, día a día, y pensando únicamente en estar preparados para el martes”.

El exterior taronja tiene claro que “la defensa tiene que ser uno de nuestros focos principales. Tienen un montón de exteriores agresivos, muchos grandes tiradores que pueden abrir el campo. Evitar que puedan jugar en transición, intentar que no anoten mucho con el foco principal puesto en la defensa. Y si lo conseguimos creo que eso nos puede poner en una buena posición para ganar cada partido”.

En una eliminatoria tan igualada, Hanlan considera que La Fonteta tiene que ser un elemento clave: “Es importante tener ese factor cancha. Una eliminatoria al mejor de tres partidos puede ir muy rápido y si no ganas el primero las cosas se pueden complicar. Y poder jugarlo en casa, delante de nuestros fans, es super importante para tratar de asegurar el primer partido y a partir de ahí, tratar de dar lo mejor de nosotros mismos”.

Antes de afrontar su primer playoff en la ACB, el escolta canadiense considera que “la Liga Endesa habla por sí misma, ha sido la mejor liga durante muchos años. Tienen los equipos entre los mejores en la Euroliga, en la EuroCup, en la Basketball Champions League. Y puedes alargar esa lista contando a todos los equipos contra los que te enfrentas en cada jornada. Y estoy seguro que va a ser la mejor competición ahora que hemos llegado al Playoff”.

Adaptación al equipo

A nivel personal, Olivier relata que “la experiencia está siendo muy positiva. Cuando llegué obviamente hubo un tiempo de adaptación, pero ya he estado aquí más de un mes. No he podido hacer una pretemporada, he tenido que adaptarme lo más rápido posible. Pero el equipo, tenemos grandes jugadores, un gran cuerpo técnico, me han acogido muy bien, me han ayudado a mejorar y estoy preparado para el Playoff”.