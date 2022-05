La derrota del lunes ante el Baskonia ha adelantado el cierre de temporada más de lo esperado y con ello, el trabajo de despachos centra todas las miradas en el club, con el futuro de Joan Peñarroya como primer gran asunto sobre la mesa. Eso sí, o mucho cambia el escenario actual o la continuidad del técnico catalán está más que complicada, hasta el punto de que se podría decir que tiene pie y medio fuera del Valencia Basket.

Aunque el técnico admitió en rueda de prensa que esta semana hablaría con el club respecto a su futuro, este martes no se ha producido ninguna reunión y aunque el técnico está en contacto diario con los responsables del club y Chechu Mulero, se han emplazado a hablar en los próximos días.

En su día rechazó las dos primeras ofertas que le hizo llegar el club, adelantando plazos de negociación y con una propuesta por dos temporadas. Y ahora, una vez terminada la temporada, tiene otras ofertas potentes sobre la mesa, sobre todo la de un Baskonia que le garantiza entrenar a un equipo de Euroliga y con una ficha superior a la actual. De hecho, Eurohoops asegura que se ha comprometido ya con el club al que se enfrentó en los cuartos de final de la Eurocup y en el que sustituiría a otro extaronja como Neven Spahija.

La apuesta del Valencia Basket por la continuidad de Peñarroya se mantiene a pesar de no haber acabado con buenos resultados la temporada y sigue siendo la primera opción del club, pero ahora mismo no tiene oferta alguna sobre la mesa y todo está a la espera de que se vuelvan a sentar para valorar si hay opciones de llegar a un acuerdo empezando de cero o de si ya ha tomado la decisión de irse, en cuyo caso ya no habría negociación.

En el club, eso sí, tienen claro que su continuidad solo podría pasar, al margen de cuestiones económicas, por el hecho de compartir el modelo de club que quieren implantar en los próximos años y que, aún con el objetivo de pelear por los títulos, pasa por dar pasos hacia la sostenibilidad, reduciendo año a año la dependencia económica de los mecenas.