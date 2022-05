El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, no quiso hablar de su futuro tras la eliminación del equipo en los cuartos de final de la Liga Endesa y dijo que lo afrontará esta semana con la entidad, con la que acaba contrato.

"Si pensáis que voy a hablar de mi futuro tras caer en cuartos y la lesión de Martin Hermannsson es que me conocéis poco", afirmó. "Esta semana seguro que hablaremos, voy a estar aquí y seguro que hablamos", afirmó.

"Estoy muy contento de cómo he trabajado, de la gente con la que he trabajado. Han pasado muchas cosas pero hemos estado juntos. De los jugadores no tengo queja y nuestro día a día ha sido bastante bueno con todo lo que hemos tenido, así que estoy satisfecho", resumió Peñarroya.

Por otro lado, el técnico indicó que la lesión en el tramo final del segundo cuarto de Martin Hermannsson afectó a su equipo, que, según reconoció, se vino abajo en la segunda parte del tercer encuentro de los cuartos de final de la Liga Endea y facilitó la clasificación para semifinales del Bitci Baskonia (59-76).

"Lo primero es felicitar al Baskonia por la clasificación. El partido se nos ha torcido en la segunda parte. Hemos empezado con una muy buena intensidad, con un muy buen ritmo. Hemos perdido un poco la ventaja en el segundo cuarto y eso ha hecho que no nos escapáramos en el marcador", dijo.

También añadió que cuando llegó la jugada desafortunada de Martin Hermannsson, tuvieron la sensación de que eso lo cambiaba todo. "Era una final y en la segunda parte se vinieron abajo", indicó.

"Se nos notó ansiedad y jugamos con porcentajes que te ponen muy lejos la victoria. El equipo ha querido, pero en los cuatro o cinco últimos minutos no hemos luchado hasta el final, que es lo que habíamos hecho hasta ahora. Deja un mal sabor de boca despedirnos así. Felicitar a todos, aunque nos hubiera gustado acabar de otra manera", admitió.