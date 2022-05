Joan Peñarroya, entrenador del Valencia Basket, ha asegurado tras la eliminación contra el Bitci Baskonia que su equipo no ha terminado la temporada como deseaba.

"Quiero felicitar a Baskonia por la clasificación para las semifinales. Ya llegará el momento de analizarla mejor. Ahora estamos jodidos", apuntó.

El técnico se lamentó de los malos porcentajes de tiro en el segundo tiempo. "No sé qué porcentaje en el tiro hemos tenido en la segunda mitad. No han salido las cosas y no hemos acabado la temporada como queríamos".

Además, Peñarroya admitió que la lesión de Martin Hermannsson ha afectado al equipo para los segundos 20 minutos. "Da igual las lesiones que hayamos tenido durante la temporada, el equipo ha funcionado todo el año... Nos ha pasado lo de Martin y nos ha afectado... Hemos hecho una segunda parte muy mala", concluyó en los micrófonos de Movistar +.

Martin Hermannsson se lesionó en una acción degraciada en el segundo cuarto. El base se dobló la rodilla izquierda en una acción individual, y en el club se teme que sufra una grave lesión de ligamento que le aparte varios meses de las pistas.

Respecto a la lesión de Hermannsson en la rodilla izquierda, el entrenador agregó en la sala de prensa que este martes el jugador será sometido a pruebas médicas, pero "pinta muy feo". "Vamos a ver qué dicen las pruebas, pero pinta muy feo", señaló.

En la sala de prensa, Neven Spahija ha tenido palabras de ánimo para el base islandés del Valencia Basket tras su grave lesión en la primera parte, que le obligó a dejar la pista trasladado por los fisios del club. "Más allá del partido, siento mucho, y mi plantilla también, la lesión de Martin... le deseo que se cuide y se recupere lo antes posible y que vuelva a la pista".