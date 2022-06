La salida de Joan Peñarroya del Valencia Basket sigue manteniendo algunas incógnitas en cuanto a los tiempos, ya que mientras días atrás, Neven Spahija aseguró que sabía desde hace dos meses que el de Terrassa sería nuevo entrenador del Baskonia, este mismo viernes, ha sido el propio Joan Peñarroya quien ha asegurado que "valoré la oferta del Baskonia a final de temporada".

Eso sí, con el matiz de que sus agentes llevaban un tiempo estudiando el interés del club vasco.

En cualquier caso, tras rechazar las dos propuestas que le llegó a presentar el Valencia Basket, de dos años de duración, no llegó a haber una nueva oferta a final de temporada, consciente el club taronja de que se iba a Vitoria.

Este viernes, en su presentación, Peñarroya añadió que "vértigo poco, responsabilidad mucha", sobre su debut en Euroliga la próxima temporada al frente del cuadro vitoriano, con el que se cruzará con el Valencia Basket, invitado ya a la máxima competición europea de manera oficial.

"Llego a un club top de Euroliga que compite siempre contra los mejores y no vengo con idea de mejorar, vengo aprendido y vengo a sumar. No he entrenado Euroliga, pero aquí se llega enseñado", dijo sobre sus capacidades para tomar las riendas del equipo vasco en declaraciones recogidas por Efe.

Sobre su nueva "casa" opinó que "es un club valiente que siempre ha sacado buenos proyectos y siempre ha descubierto buenos jugadores", una filosofía con la que se identifica "bastante" y espera hacer "grandes cosas".

Preguntado por su idea de juego fue claro: "Cuando tenga los jugadores veremos a qué podemos jugar. Los que mandan son los jugadores. El entrenador con sus normas se tiene que adaptar", manifestó el de Tarrasa, que se mostró ilusionado con la intención que tienen sus pupilos.

"Quieren continuar y eso habla muy bien del club, aunque habrá cambios e incorporaciones. El verano es largo", avisó, aunque entendió que el Baskonia no es la primera opción que hay para algunos porque hay "grandes transatlánticos", en referencia a equipos con mayor presupuesto que los vitorianos, que quieren fichar.

En todo caso, intentará "conseguir el mejor equipo", sin hacer "diferencias entre jóvenes y veteranos". "van a jugar los que se lo ganen", expuso el catalán, que cree "en la fuerza del equipo y en la química".

"Baldwin es un jugador top en Euroliga, es un lujo y tiene margen de mejora. Me gustaría que fuera una parte importante del proyecto", deseó el preparador, que deslizó que podría incorporar a algún hombre de su confianza en el cuerpo técnico, pero no viene con ningún jugador debajo del brazo. "Vengo limpio, sin nombres", comentó.

Cuestionado por los objetivos, nombró dos fundamentales. "Hay que jugar como un equipo", demandó Joan Peñarroya, que se fijo la meta de hacer crecer la masa social del club: "El gran objetivo es que el Buesa recupere aficionados y que se sientan identificados con su equipo" de manera que sea "un campo al que los rivales no les apetezca venir a jugar".

Analizando la impronta de sus equipos, consideró que "la energía y el darlo todo debe ser innegociable, pero con eso no vale". "Hay que hacer bien las cosas; atacar y defender bien", afirmó.

Las palabras del director deportivo del Baskonia

Le acompañó el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, que ve "un futuro muy optimista". "Se abre una nueva etapa, estamos sumamente contentos con Joan Peñarroya porque queríamos que estuviera en nuestro proyecto", declaró.

"Ha demostrado con su trayectoria que tiene gran capacidad de crecimiento. Le vamos a ayudar en ese camino", aseguró el portavoz baskonista