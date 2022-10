Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket, ha comparecido en la mañana de este jueves en la sala de prensa de La Fonteta para valorar el partido del viernes (21:00 h) frente al ASVEL francés en la segunda jornada de la Euroliga. El técnico espera ver "una evolución" en la idea de equipo que pretende construir después de las últimas derrotas frente a Baskonia y Bilbao Basket. Para el barcelonés, el choque "es importante, pero no trascendental para el futuro en la Euroliga de los 'taronja'.

Además, el técnico asegura que el el rival galo ha ganado en "talento" con el fichaje del ex del Valencia Basket Nando De Colo.

Preguntado por el estado del lesionado Millán Jiménez (tobillo izquierdo), Mumbrú confirma que el escolta se encuentra en la última fase de la recuperación. Aunque no viajará el lunes de la próxima semana con el grupo a Estambul para medirse al Anadolu Efes y el Fenerbahçe, confía en que Jiménez pueda empezar a realizar trabajo con el grupo una vez regrese el equipo de tierras otomanas.

Esta es la rueda de prensa completa del entrenador del Valencia Basket en la previa del Valencia BC - ASVEL Lyon-Villeurbanne:

Valoración inicial del partido

Este es el segundo partido en casa en la Euroliga contra un rival que hizo un gran partido y estuvo a punto de ganar al Milán. Están jugando bien, empezaron con dudas en la liga francesa, pero ya han recuperado el ritmo de juego. Vendrán a intentar poner las cosas difíciles y ganar el partido

Así ve al rival

ASVEL tiene una calidad física que ya tenía otras temporadas. Son grandes interiormente, con un jugador como Fall, donde nosotros tenemos algún jugador pequeño en esa posición. Con Nando (De Colo) han sumado más talento, controla más el partido en lo colectivo y en uno contra uno. Tendremos que defender y hacer las cosas bien y correr

¿Puede hablarse ya de una 'final' ante la necesidad de ganar a un rival que peleará por el top 8 de la competición?

¿Una final en la segunda jornada? No, todavía, no. Es un partido importante, como todos. En casa te tienes que hacer fuerte, pero no es un partido trascendental para lo que pueda suceder más adelante

¿Cómo se encuentra el equipo tras la derrota en Bilbao?

Llevamos 15 días trabajando desde que llegaron los últimos jugadores de las selecciones. Cuando estás construyendo algo necesitas tiempo, y nosotros apenas lo hemos tenido. En Bilbao, por ejemplo, a nosotros nos faltó lo que tienes cuando controlas situaciones de juego que no tenemos aún dominadas

Poco tiempo para entrenar por la carga de partidos

Hay cuestiones tácticas que las hablas casi en un vídeo y da tiempo para poco más, aparte los jugadores van ya con una carga importante de partidos, hemos tenido que mejorar detalles del juego entrenando muy poco, así que cualquier entrenamiento es muy valioso por el poco tiempo que llevamos juntos.

¿Espera ver una evolución gracias a los cuatro días de entrenamientos que ha podido enlazar en València?

Tiene que verse una evolución, ir evolucionando, a veces, con los partidos para ir rectificando situaciones que no hicimos bien. Los sabíamos desde el inicio, es algo que le pasa a muchos equipos, no solo a nosotros. El objetivo es que las cosas que hacemos mal corregirlas y no volver a caer en ellas, ir pasando de fase, que se quede dentro del equipo y lo adquieran.

¿Cuál es el aspecto del juego que más está costando ensamblar en este inicio de temporada?

Nos está costando encontrar un ataque más fluido en estático, corriendo jugamos más alegre. Nos cuesta encontrar focos ofensivos. En Bilbao tuvimos buenos tiros, aunque el equipo no sabe aún los tiros que necesita cada uno de los jugadores. Estamos construyendo y cuando construyes unos van más rápido que otros, necesitamos coger el ritmo que necesita el equipo.

¿Cómo se encuentra físicamente el equipo?

Están todos disponibles menos Hermannsson y Jiménez, habrá un descarte

¿Cuándo espera poder recuperar a Millán Jiménez?

Millán Jiménez aún no ha podido incorporarse al grupo por su lesión. A ver si la semana que viene puede empezar a entrar en la dinámica del grupo, aunque no viajará todavía (desplazamiento del lunes a Estambul, donde el equipo jugará el martes 18 frente al Efes y el jueves 20 ante Fenerbahçe).