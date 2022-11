Álex Mumbrú dio normalidad al hecho de haber recurrido al cedido Guillem Ferrando ante la lesión de Sam Van Rossom y aseguró que cuando fichó este verano por el club de la Fonteta fue para "ganar partidos, pero también para sacar jugadores de L'Alquería" y recurrir a ellos en el caso de este tipo de problemas.

"Esa es la filosofía que queremos tener, recurrir a ella cuando tengamos un problema o una lesión", explicó en una rueda de prensa. "Hace cinco años se montó una infraestructura muy grande, somos la envida de Europa en formación y tendemos a dar la oportunidad a los jóvenes para que entren. Así habrá más Josep Puerto, que ahora es nuestro alero titular en la Euroliga. Será complicado pero haremos lo que haya que hacer", destacó.

El técnico recordó que Ferrando ya estuvo con el equipo en el arranque de la pretemporada y que al haber muchos bases pensaron que era mejor cederlo. "Ahora vuelve porque queremos que la posición de base esté bien cubierta y que esté con nosotros", apuntó Mumbrú, quien dijo que "habrá momentos en los que tenga minutos".

"Llegó ayer, no ha podido casi ni entrenarse. Vamos a intentar que entre lo antes posible", dijo el técnico, que señaló que dependerá de si Klemen Prepelic es baja o no por sus problemas en la espalda para que viaje al choque ante el Partizan de Belgrado.

Intervención de Van Rossom

Respecto a Van Rossom, señaló que la operación a la que fue sometido el martes "fue bien" y defendió la labor del cuerpo médico aunque no se haya establecido un plazo de recuperación. "Es fantástico, uno de los mejores que hay en España. El plazo no lo podemos decir exacto porque depende de cada jugador. Si podemos acortarlo lo haremos pero es una lesión de meses, no de semanas", confirmó.

Partido de Belgrado

Del partido de este jueves en la Euroliga, destaca Mumbrú que "en Belgrado sabemos lo que nos vamos a encontrar, a una afición a tope desde el inicio, es un equipo sólido en casa, tres de sus victorias han sido como locales, tienen un base grande, buenos anotadores, aleros generadores y algún refuerzo bueno para el interior. Tendremos que se constantes en ataque y en defensa.

Mal momento

Sobre la racha de derrotas y el mal momento del equipo, destaca Mumbrú que "al final este deporte depende de los resultados, si lleváramos una victoria más en la Liga y en la Euroliga todo sería diferente, pero hemos fallado mucho en casa. Hay que hacer autocrítica para mejorar las cosas, seguir una línea de trabajo y saber que salir de esta depende de nosotros, debemos estar preparados para todo. La Euroliga supone un desgaste importante y llega el cansancio a veces pero no hay que buscar excusas y sí seguir trabajando porque la Euroliga es la misma para todos, el Partizan o el Milán también están sufriendo con lesionados".

Jared Harper

Respecto al momento delicado de Jared Harper, silbado en el último partido, destaca Mumbrú que "algunos, como Jared, vienen de otras Ligas, él tiene mucho el balón y a veces le cuesta, pero poco a poco le irán saliendo las cosas porque tiene buena predisposición, viene de un baloncesto diferente y tiene que adaptarse al juego de aquí. Hay que ayudarle entre todos para que entre lo antes posible, algunos partidos como el del Mónaco ha estado bien y puede mejorar".

Peor como locales

De la mala racha de resultados en La Fonteta, donde suman siete derrotas, admitió que "en la Euroliga hemos jugado mejor fuera que en casa, en la ACB también, en La Fonteta nos está costando más, no hacemos un juego fluido en casa y sabemos que hay que mejorar y hacer un mejor baloncesto ante nuestra afición, hay que estar preparados para todo lo que viene.