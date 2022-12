Una sensacional reacción en el último cuarto ha llevado al Valencia Basket a conseguir en El Pireo ateniense su primera victoria a domicilio en la Euroliga. El equipo valenciano, que suma cuatro triunfos en siete jornadas, logró un parcial final de 6-19 con el que se ha impuesto al Olympiacos. Las mejoras defensivas a lo largo de la segunda mitad y los 15 puntos de Raquel Carrera, acompañada en ataque por Marie Gülich, Leticia Romero y Ángela Salvadores, han sido las claves para ganar contrarrestando los excelentes números de la pareja de pívots estadounidenses en las griegas, Kylee Shook (21 puntos) y Megan Gustafson (21 puntos y 11 rebotes).

El magnífico inicio de las interiores Carrera y Gülich mantuvo al Valencia en cabeza en los primeros cinco minutos. La renta visitante creció hasta un +5 tras un triple de la jugadora alemana (8-13, m. 4). Sin embargo, los puntos fáciles de las norteamericanas Shook y Gustafson no tardarían en dar la vuelta a la situación (20-13, m. 7).

Un lanzamiento exterior de Alba Torrens y un contragolpe de Raquel Carrera apretaron el videomarcador, pero Gustafson, la máxima anotadora de la competición, continuaría explotando las debilidades en el centro de la zona 'taronja'. Con otro triple, su compatriota Lauren Cox volvió a acercar al Valencia BC (22-21, m. 9), si bien las locales abrieron una pequeña brecha mediante un parcial de 5-0 para rematar el cuarto, finiquitado desde la línea de tres por Anna Spyridopoulou (27-21, m. 10).

Durante el segundo cuarto, las pupilas de Rubén Burgos pudieron desactivar la altísima producción ofensiva del conjunto heleno. Pese a todo, la bajísima anotación de ambos equipos propició que el parcial de 12-14 antes del descanso no sirviese para dar la vuelta al resultado. Además, las mejoras en defensa no fueron suficientes para anular a las dos mejores del Olympiacos, Gustafson y Shook. Gracias a una acción de Ángela Salvadores, más inspirada en esta fase del partido, las 'taronja' igualaron el tanteo (33-33, m. 17). No obstante, Evdokia Stamati pronto deshizo la igualdad con un triple. Poco después, Gülich desprovechó dos tiros libres para poner a las suyas por delante. Los puntos debajo del aro de Gustafson cerraron el cuarto 39-35, (m. 20).

El tercer cuarto empezó con dinámicas similares a las de la primera mitad, con el equipo de El Pireo liderando con ventajas que oscilaron entre los cuatro y seis puntos. Mientras la pareja de pívots locales no paraba de dañar al Valencia BC, un lanzamiento de Carrera mantenía la distancia (45-40, m. 24). Pero en las dos acciones posteriores, primero un triple de Shook y luego una canasta en la zona de Gustafson, llevaron el videomarcador al +10, la máxima para el Olympiacos (50-40, m. 25). Burgos no tuvo más remedio que parar el partido. Su equipo no se encontraba en ninguno de los dos lados de la pista.

Comenzó a funcionar la conexión entre Leti Romero y Raquel Carrera

Una conexión entre Leticia Romero y Carrera abrió un parcial de 6-0 mientras las griegas chocaron ante la defensa en zona 2-3 que ordenó el técnico. El juego en la pintura de Gülich acercó al equipo a cuatro (50-46, m. 28). Martins Zibarts solicitó tiempo muerto y, al poco de reanudarse el encuentro, Spyridopoulou volvió a ampliar la distancia desde el perímetro (53-46, m.29).

Después de varios minutos de descanso, Gustafson apenas tardó unos segundos en estrenar la anotación del cuarto final. Una canasta que contestó de inmediato Romero con una rápida penetración (55-48, m. 31). No estaba faltando intensidad en las 'taronja', pero sí acierto… hasta que lo recuperaron justo a tiempo tras una canasta de la base española Aina Ayuso (59-53, m. 35).

La recompensa empezaría a caer con una penetración hacia la cesta de Salvadores tras un rebote ofensivo de Gülich. La germana puso las tablas con un triple frontal, forzando, nuevamente, el tiempo muerto del entrenador de las griegas. El Valencia BC sacó las uñas para detener a la pareja de interiores del Olympiacos. Una buena defensa colectiva propició que Leti Romero pudiera poner a las valencianas por delante (59-61, m. 37). A la grancanaria no le tembló el pulso, más tarde, para hacer buena una recuperación de Queralt Casas. El parcial definitivo lo cerró la capitana con dos tiros libres, 6-19 (59-65, m. 40).