Esta noche, el Valencia Basket tratará de cerrar el año como local con una tercera victoria consecutiva delante de su público. Después de ganar en las últimas citas al Girona y al Panathinaikos, los hombres de Álex Mumbrú pretenden reconciliarse con la afición derrumbando a la mejor defensa de la Euroliga, la del Barça de Sarunas Jasikevicius, y cerrando diciembre sin conocer la derrota en casa. Una circunstancia que sería todo un éxito en comparación al bagaje con el que terminaron los primeros dos meses de competición oficial en el pabellón de la Fuente de San Luis, únicamente, tres triunfos en diez partidos.

La misión conlleva una dificultad máxima. El Barcelona ha aterrizado en València en un magnífico estado de forma y recuperando jugadores lesionados como Álex Abrines, sanado ya de sus problemas en la espalda, y Cory Higgins, baja hace unos días frente al Unicaja por un esguince en el tobillo. Asimismo, en relación con el encuentro de la Liga acb Endesa, en el que los culés ganaron a domicilio (80-92), Jasikevicius sí contará con Nikola Mirotic, Kyle Kuric y Mike Tobey. El ‘extaronja’, no inscrito el 30 de octubre por el cupo de extracomunitarios, jugará en La Fonteta por primera vez como rival desde su adiós en verano.

Con las únicas bajas de Sertac Sanli y Sergi Martínez, el Barça encadena cuatro victorias e inició la jornada 15 de la Euroliga en la segunda posición de la tabla con un balance de 10-4, es decir, empatado con el Fenerbahçe, que cayó el jueves. La semana pasada el equipo catalán sumó un pleno de victorias en tres partidos en los que limitó la anotación de sus adversarios hasta una media de 63,6 puntos. Gran parte de la culpa de las victorias barcelonistas la tiene Mirotic, quien ha vuelto tras la lesión en el tendón de Aquiles mostrando un excelente rendimiento. Con unos números que lo colocan entre los mejores de la competición europea gracias a 16,2 puntos y 21,5 créditos de valoración media, a la altura de baloncestistas de la clase de Lessort y Micic.

Si el Barcelona busca aferrarse al liderato, el Valencia BC necesita vencer para no perder la cuerda del top 8. Con un saldo de seis victorias y ocho derrotas, los de Álex Mumbrú marchan duodécimos, a un triunfo de Anadolu y Maccabi, séptimo y octavo, respectivamente. El sexto, Baskonia, ya se distancia con nueve victorias. Además, los ‘taronja’ quieren prolongar su buen momento y alcanzar el importante partido del próximo martes en el Gran Canaria Arena -en la batalla por un sitio en la Copa de Badalona- en un pico positivo de confianza. En este sentido, los culés significan la mejor prueba posible para el ataque del Valencia Basket, que ha mejorado claramente merced a las tres victorias cosechadas en los últimos tres partidos con 100 puntos anotados de promedio.

Defender y correr, clave

El entrenador ‘taronja’, Álex Mumbrú, analizó el choque frente al Barça recordando lo complicado que fue el partido de liga acb. "Hace unas semanas jugamos ante el Barça en casa y sabéis cómo fue. Se nos escaparon en el primer cuarto y fuimos a remolque todo el partido. Esta vez trataremos de estar desde el primer cuarto. Será complicado desde el minuto 1 al 40", apuntó. "El Barça vino a atacarnos, estuvieron muy sólidos en el contraataque, algo que no es habitual en ellos. Debemos estar mucho mejor en el balance defensivo y en la carrera atrás", valoró el entrenador, que confirmó que dispone de 13 disponibles, entre ellos, el base Chris Jones. No quiso desvelar el descarte en el ‘roster’ de 12, si bien, reconoció que lo tiene "apuntalado". No estarán por lesión Martin Hermannsson, Sam Van Rossom y Millán Jiménez.

Por otro lado, Mumbrú dijo que "hay que ir partido a partido", pese a la importancia del duelo del martes en Gran Canaria. "Si piensas más allá te olvidas de lo que hay delante. Estas fechas son especiales, navidades, fiestas y viajes y el equipo debe estar concentrado y no pensar en nada más que el siguiente partido", comentó.

El ‘coach’ resaltó el hecho de que, antes, el equipo femenino vaya a jugar también hoy en la Liga Femenina Endesa. "Es un día de baloncesto, empiezan ellas y luego nosotros. Es algo que pocos clubes pueden vivir. Somos unos privilegiados por poder tener toda una tarde de baloncesto. Debe ser algo bonito, espero que vengan los aficionados, que se sientan orgulloso y estemos todos juntos", concluyó.

Habla 'Dubi', palabra de capitán

El capitán, Bojan Dubljevic, espera un "partido muy duro", aunque confía en las mejoras de los últimos duelos. "Nos espera un partido duro, contra un muy buen equipo, pero jugamos en casa, con nuestra afición. Espero que tengamos un buen partido y podamos sorprender al Barça", valoró el montenegrino, quien dice que el equipo está jugando "ahora mucho mejor, con tiempo para preparar los partidos", y que resta trascendencia a su buen momento. "Lo importante es el equipo. Trabajo para el equipo".