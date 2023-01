Jonah Radebaugh asegura que está "preparado" para ayudar al equipo en la posición de base, en la que al Valencia Basket se le acumulan los problemas con la lesión para un mes de Jard Harper y las molestias en la rodilla de Chris Jones. Sin olvidar que el equipo 'taronja' continuará durante la spróximas cinco semanas sin poder contar con los lesionados Martin Hermannsson y Sam Van Rossom.

"No he hablado en las últimas horas con el entrenador, pero yo estoy preparado. Ya hablamos en el pasado y le comenté al técnico que podía jugar ahí, él me dijo que estuviera preparado para jugar de base en el momento en que el equipo pudiera necesitarlo", comentó el escolta estadounidense en la rueda de prensa previa al choque de Euroliga del miércoles contra Anadolu Efes.

Radebaugh, combo-guard, indicó que conoce la posición de base desde los años de formación, y que ayudará al equipo de la forma en la que lo requiera el entrenador. "Jugué ahí más en mi etapa de universidad, como profesional he sido más escolta. Si bien, el año pasado en muchos partidos actué como base. Por mi tamaña y mis capacidades puede jugar en los dos puestos", comentó el estadounidense, quien se encuentra en el mejor estado de forma desde su fichaje el pasado verano.

"Estoy en un buen momento porque estoy jugando mejor en los dos lados. Confío en trasladar esa confianza en unas semanas duras para el equipo, perder a Jared (Harper), que se estaba consolidando como base, jugando cada vez mejor, ha sido difícil. Yo tengo mis vritudes y espero poder ayudar al equipo y aprovechar las oportunidades", indicó.

El partido contra el Efes, "un test" mental para el equipo

Sobre el partido contra el Efes, Jonah tiene claro que "va a ser un test después de la decepción del otro día en el final del partido". "El equipo dio la cara, estamos ante una gran oportunidad de probarnos a nosotros mismos frente al Anadolu Efes", afirmó.

Según Radebaugh, el grupo del Valencia Basket está "ahora mentalmente más preparado, con una mayor experiencia de lo que supone la Euroliga". "Yo mismo, cuando llegué, estaba muy emocionado y expectante por conocer la competición y después de una vuelta he visto lo exigente que es. Todos sabemos mejor la dureza de los partidos en la Euroliga, la calidad de los rivales. Hemos ganado partidos de gran nivel. La plantilla está capacitada para la segunda vuelta tras ganar experiencias en la primera", analizó.

El Valencia Basket, que recibe este miércoles (20:30 h, La Fonteta) al Efes turco, vigente campeón, es decimotercero en la clasificación, a dos victorias del Zalgiris, que es octavo con nueve triunfos.