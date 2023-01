El Valencia Basket regresa este sábado a La Fonteta para hacerse más fuerte todavía en la Liga Endesa Femenina, en la que encadena once triunfos consecutivos y buscará esta tarde completar la docena ante el Cadí La Seu, octavo clasificado (19:15 horas, Levante TV), al que ya se enfrentó no hace mucho en la primera vuelta con un final de infarto (58-59). En esta segunda vuelta, al reordenarse el calendario, vuelve a aparecer el conjunto catalán, que será el primer rival de las taronja en su cancha en este nuevo año 2023.

Las valencianas vuelven después de jugar tres partidos a domicilio, el último de ellos, con una victoria de prestigio, el pasado miércoles en Praga ante uno de los aspirantes a la Final Four de la Euroliga, el ZVVZ USK Praga (75-82). Y venían de destrozar el domingo al Kutxabank Araski con una diferencia de 53 puntos (43-96) igual que hicieron semanas atrás con otro equipo de la zona alta, el Barça. Las blaugrana visitarán este domingo al Spar Girona, el equipo con el que las de Rubén Burgos comparten el liderato semana tras semana. Un fallo de las gerundenses, por encima por el average particular, podría dejar al Valencia BC al frente de la tabla en solitario, si sale vencedor de La Fonteta. De hecho, no pierden en la LF Endesa desde octubre, cuando cayeron precisamente en casa ante Araski.

El técnico taronja confía en el empuje de la afición en casa para prolongar la buena racha así como el estado anímico del equipo, en el que no estará una semana más Bec Allen, que sigue recuperándose de la lesión en las costillas que sufrió en el Mundial y de la que fue operada. La exterior Elena Buenavida y la interior Awa Fam se suman a las ocho jugadoras de la primera plantilla disponibles para este encuentro ante uno de los equipos con los que más igualdad han tenido las taronja desde su ascenso a la Liga Endesa, con un 5-3 global, aunque solo un triunfo de las catalanas en el feudo de Hermanos Maristas. Esta temporada, dos victoria por la mínima del Valencia BC, en pretemporada (59-60) y la de la ida en La Seu (58-59).

«Siempre es una buena noticia jugar en casa y más con este ritmo de partidos donde el apoyo de la afición, el haberte podido preparar en las instalaciones, nos ayuda a llegar con más confianza», ha destacado Rubén Burgos, que ve en su rival de esta tarde «uno de los más exigentes de la competición». «Su ‘staff’ ha conseguido que el equipo esté muy unido, sea buen grupo, y sumándole la última incorporación de la americana Watts, creo que es una buena anotadora de tres».