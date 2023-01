Después de la presentación de los jugadores del Baxi Manresa, Pedro Martínez volvió a revivir la ovación de La Fonteta, pasados ya casi siete años de su marcha. Todavía no había entrado al pabellón el total de espectadores que presenció el partido, 5693, pero los miles presentes, entre ellos, el cuerpo técnico del Valencia BC, regalaron un sinfín de aplausos mantenidos durante prácticamente un minuto al técnico campeón de la Liga acb 2017. "Siempre estoy agradecido y muy contento por volver a València. Y creo que el sentimiento es mutuo", comentó posteriormente en la sala de prensa el exentrenador ‘taronja’.

Pedro Martínez, que lideró junto a Mumbrú la terna de entrenadores que manejó el Valencia BC para reemplazar a Joan Peñarroya, no quiso pronunciarse preguntado por qué opina del actual equipo ‘taronja’, y animó a la prensa a preguntar sobre ello a Mumbrú. "Yo me concentro en mi equipo", respondió. No obstante, en otras contestaciones, Martínez sí habló del Valencia como un "muy buen equipo" o un rival "de nivel Euroliga".

"En un mundo ideal nuestro mejor momento de juego no debería haber llegado en el segundo cuarto porque han tenido tiempo de reacción, pero esas cosas no se pueden elegir", analizó el entrenador del Manresa. "En general, no hicimos una buena defensa en la segunda parte. Nos ha faltado consistencia en el ‘uno contra uno’. La sensación que me queda es que ellos son mejores que nosotros físicamente. Perder en una pista de un Euroliga no debería ser dramático", indicó sobre el partido de la decimosexta jornada entre el Valencia BC y el Baxi Manresa.