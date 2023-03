Tras cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga, el Valencia Basket no puede permitirse ningún tropiezo más si quiere seguir teniendo opciones de entrar en el Top 8 de la máxima competición europea, de ahí que el partido de esta noche en La Fonteta ante el Fenerbahçe sea prácticamente una final para los de Álex Mumbrú.

Y todo ante un rival que aspira a ganar la Euroliga y sin poder contar con los lesionados Jaime Pradilla y Kyle Alexander, aunque en principio sí volverá a la lista de convocados Klemen Prepelic. Y es que a pesar del toque de atención del técnico al dejarlo fuera del partido ante el Girona y sin entrenar con el grupo el martes, el esloveno se ha visto favorecido por las lesiones de algunos compañeros y por el hecho de que Mumbrú no quiere contar con ningún jugador del EBA ante la importancia del próximo partido, tal y como explicó ayer en rueda de prensa.

«El EBA tiene un partido importante esta semana, me gustaría que aunque ayuden, no trastocar mucho su rutina de entrenamientos. Sin los de LEB Plata somos 12 justos y lo normal es que entren todos. En principio, Jaime y Kyle serán baja porque siguen tocados, no han entrenado con el equipo, no estarán e intentaremos suplirlo con esfuerzo colectivo y trabajo, sobre todo por el físico del rival».

Asunto Prepelic

Al margen de ello, Mumbrú se mostró partidario de quitar hierro al descarte de Prepelic y al hecho de que no entrenara con el grupo el martes. «Se le está dando demasiado bombo, desde que estoy aquí he dejado sin jugar a muchos jugadores, son decisiones técnicas que tomo porque creo que es lo mejor y seguirá siendo así hasta final de temporada. Estáis buscando algo que no hay, Klemen es jugador del Valencia BC y decido qué es lo mejor para que juegue o no, no quiero distraernos con todo esto, decido quién juega, siempre hay alguno que no jugará y decido quién sí y quién no, pensando qué es lo mejor para el equipo y juntarnos como equipo. El martes entrenó conmigo, un trabajo individual».

Rival en racha

Por otra parte, el Fenerbahçe llega a la Fonteta en un buen momento de forma, con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos en competición europea para mantenerse en la quinta posición con un balance de 17-10. El conjunto azul y amarillo es uno de los mejores ataques de la competición (85,7 puntos) y tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores interiores del torneo y sin duda el debutante con mayor impacto este curso, el pívot Johnathan Motley. El equipo turco ha incorporado a Tyler Dorsey y ha recuperado tras perderse los primeros seis primeros meses de competición a Nemanja Bjelica, aunque en la última semana ha perdido la participación de Dyshawn Pierre y Metecan Birsen por lesión.

Será la quinta ocasión en la que este equipo turco visite la Fonteta para un partido de la máxima competición continental, con un balance equilibrado con dos triunfos para cada equipo. «Hemos de dar lo máximo y hasta que no estemos fuera del Top 8 no lo daremos por definitivo. Siempre queremos estar lo más arriba posible», dijo Mumbrú.