El futuro de Bojan Dubljevic sigue siendo uno de los primeros casos a resolver por el Valencia Basket, pero mientras los contactos entre el club y los agentes del jugador siguen sin avances significativos a la hora de negociar unas nuevas condiciones contractuales para el año que le resta de contrato, son otros clubes los que se han interesado ya por la situación del jugador.

A día de hoy, el montenegrino tiene un año más de contrato, pero si no hay acuerdo para firmar unas nuevas condiciones, existe una cláusula por la que se puede romper este vínculo a final de temporada con alguna compensación.

Equipos importantes a la espera del desenlace entre el Valencia BC y el montenegrino

Una situación de ruptura que se quiere evitar llegando a un acuerdo, aunque no se descarta si las posturas no confluyen. Eso sí, mientras, otros clubes españoles y europeos, entre ellos el Barcelona y clubes serbios, se han interesado por su situación y están a la espera de ver si sigue o no en València.