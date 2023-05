Álex Mumbrú, presente en la mesa de Cuestación contra el Cáncer en la que ha participado en la mañana de este jueves el Valencia Basket, ha valorado el partido del equipo frente al Real Madrid, correspondiente a la jornada 32 de la Liga acb Endesa, fijado para este viernes en La Fonteta a partir de las nueve de la noche.

El entrenador 'taronja', que pretende que su equipo se rehaga de la última derrota a domicilio, en esta ocasión del pasado domingo en Manresa, aseguró que la clasificación de los blancos para la Final Four de la Euroliga, pese a perder de 18 puntos en el tercer cuarto ante el Partizan de Belgrado, muestra que "nunca hay que darlos por muertos". "Perdían de 18 puntos, el partido lo tenían cuesta arriba y al final fueron capaces de remontarlo, ganar y meterse en la final a cuatro de la Euroliga", explicó el catalán.

Respecto a los suyos, que necesitan dos victorias para no depender de lo que haga el UCAM Murcia en la lucha por la última plaza de 'Playoff', el técnico admite que ya tienen "poco margen". "El primero de los tres partidos que quedan es en casa contra el Madrid. Hay que ver primero qué equipo traen porque en el último partido de acb jugaron ya 3-4 de los menos habituales: Abalde, Cornelie, Williams-Goss... Yabusele, que está fuera de Euroliga", valoró Mumbrú respecto a un rival que no contará con hombres como Mario Hezonja o Vincent Poirier.

"Nunca sabes qué es mejor, creo que ahora, después de meterse en la Final Four, el Madrid no volverá a centrarse en la Euroliga hasta que le llegue de nuevo (19-21 mayo). Nosotros debemos pensar en lo nuestro, intentando estar bien en casa, jugar bien los 40 minutos, hacer un partido sólido, saber que van a uchar hasta el final y habrá que hacerlo igual", agregó Mumbrú. No obstante, el Valencia BC contará con la ventaja física de haber dispuesto de más días de preparación que los de Chus Mateo, quienes jugaron el miércoles noche a 'vida o muerte'.

¿Cuál es el estado de los lesionados? Rivero, disponible

En lo referente a los lesionados, Mumbrú indicó que "Klemen (Prepelic) está cerca de volver". "A ver si podemos recuperar a alguien. 'Papi' viajó a Manresa pero no pudo jugar porque no se había entrenado durante la semana. Ahora ya ha trabajado más días, ya ver si nos ayuda contra el Madrid", dijo.

Por otro lado, Álex Mumbrú no perdió la oportunidad de dar la enhorabuena al equipo femenino por la consecución de la Liga y, en particular, a su homólogo en el banquillo, Rubén Burgos. "Quiero aprovechar para felicitar al equipo femenino por la Liga, por cómo lo han hecho, siendo capaces de levantarse después de perder en la Supercopa y la Copa. Sobre todo, a Rubén. Sabemos lo que se sufre cuando se pierde, lo que llueve cuando las expectativas son altas. Me alegro por él, el equipo, el club, la afición, por todo el mundo del Valencia BC y que hayan podido levantar el título como campeón", argumentó.

Lucha contra el drama del cáncer

Finalmente, el entrenador 'taronja' manifestó que es "importante seguir colaborando con esta lucha". "El cáncer es una enfermedad que la he padecido de cerca con familiares, es muy bueno que haya gente altruista colaborando para seguir haciendo frente al cáncer", concluyó el barcelonés.