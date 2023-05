La lucha por la Liga Endesa empieza de cero y aunque el billete para el playoff se logró en la última jornada y de rebote, el Valencia Basket llega al Palau con ganas de dar la campanada para tener la opción de lograr el pase a semifinales el viernes en la Fonteta. Eso sí, son conscientes de que se trata de un reto mayúsculo, ante un Barça herido por su mala Final Four de la Euroliga y que no ha perdido ningún partido como local en Liga esta temporada.

El equipo taronja se mide por sexta ocasión al cuadro azulgrana en las eliminatorias por el título, y aunque cayó en los cuatro primeros precedentes, se impuso en la última ocasión en la que estos dos equipos se encontraron en el Playoff, en los cuartos de final de 2017, en una temporada en la que el Valencia Basket acabó ganando la Liga.

El Valencia Basket, además, ha ganado en seis de sus últimas doce visitas en competición nacional, aunque perdió en las dos de esta temporada, en Liga Endesa (81-75) y en Euroliga (85-71). Eso sí, les ganó un partido en La Fonteta, en la jornada 15 de la Euroliga (84-83) en un partido en el que los 28 puntos de Laprovittola no fueron suficientes y en el que decidió Jones desde la línea del tiro libre.

Con las bajas confirmadas de Sam Van Rossom, Xabi López-Arostegui y Millán Jiménez , Mumbrú convocó ayer a los 14 jugadores que tiene disponibles, por lo que en la previa del partido tendrá que descartar a uno de sus tres extracomunitarios y a otro de sus jugadores no formativos para definir su convocatoria. Guillem Ferrando tendrá que entrar para cumplir con los cupos, Jared Harper tiene la ficha desactivada y Shannon Evans fue el jugador descartado en el último partido de la Fase Regular, aunque una jornada antes lo fue Hermannsson.

Las claves para Mumbrú

El técnico taronja, tras los precedentes de esta temporada, tiene claro dónde debe de estar la clave para poder ganar el partido de esta noche. «Comenzamos un Playoff complicado, contra un equipo que está confeccionado para ganarlo todo y que el otro día al no cumplirse las expectativas en la Final Four, ya jugaron un partido duro e intenso, un gran partido contra Murcia. Sabemos que serán difíciles, nos hemos enfrentado contra ellos cuatro veces tanto en Euroliga como en ACB y sabemos de la dificultad del partido. Esperamos estar preparados. Hay que demostrarlo. Es fácil que todo el mundo asienta o que reconozca errores, pero luego hay que salir y demostrarlo en la pista, salir cada minuto, los cinco que estén en la pista más los que estén fuera descansando más los que no se cambien, estar preparados para competir bien, para hacer un buen partido y no pensar más allá del partido del lunes. Necesitamos estar sólidos defensivamente y sobre todo controlar el rebote. Intentar no recibir canastas fáciles y necesitas estar acertado en ataque, tener ese punto que te da la confianza y te permite mantenerte en el partido».

Contra la mejor defensa

El Barça llega a este Playoff con sólo cinco derrotas y todas fuera de casa, con un promedio de 86,5 puntos anotados y encajando solo 70,1 puntos de promedio, lo que hace que sea la mejor defensa de la competición hasta la fecha.