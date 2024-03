Con la cabeza alta en Mónaco pero aún fuera del play-in

Poco se le puede reprochar a un Valencia Basket que lo dio todo en su visita al AS Mónaco al margen de los diez tiros libres fallados que pudieron cambiar el signo del partido, pero a pesar de las bajas y de visitar a uno de los equipos más fuertes de la competición, los taronja estuvieron a un paso de llevarse la victoria en un final de infarto que cayó del lado de los de Mike James (79-78), clave en los momentos decisivos a pesar de que fue Semi Ojeleye el mejor del partido con 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 30 de valoración.

De nuevo sin pívots tras el esfuerzo de Boubacar Touré para ayudar ante un rival directo como el Bayern, Mumbrú apostó por Jaime Pradilla como pareja de Damien Inglis de inicio junto a Kevin Pangos, Chris Jones y Justin Anderson. Un quinteto al que le costó arrancar, obligando al técnico taronja a parar el partido a los dos minutos con un parcial de 8-2 y sufriendo para parar al alero estadounidense Blossomgame, quien precisamente volvió a anotar en la vuelta a la pista para llevar al Mónaco hasta el 14-4, ayudado por James y Motiejunas.

Chris Jones empezaba a asumir la responsabilidad anotadora con cinco puntos y un triple, pero los continuos fallos desde la línea de tiros libres impedían a los taronja reducir diferencias ante un rival que hacía daño desde el 6,75 con Okabo, Kemba Walker y Blossomgame, autor de 11 puntos en el primer cuarto que concluyó, eso sí, con un espectacular mate de Semi Ojeleye.

Errores desde el tiro libre

El Valencia BC despertaba en la vuelta a la pista por medio de Jovic y Reuvers y Obradovic no dudaba en pedir tiempo muerto antes del primer minuto del segundo cuarto.

El partido empezó a trabarse y la defensa taronja empezaba a crear problemas al talento del Mónaco, pero los de Mumbrú seguían perdonando desde la línea de 4,60 con cuatro fallos de cinco lanzamientos de Robertson en apenas un minuto y un 5 de 13 tras un nuevo error de Inglis desde el tiro libre.

Chris Jones, uno de los grandes protagonistas del Mónaco - Valencia Basket / EFE

Aún así, el Valencia Basket se ponía 27-24 y aunque Mike James empezó a hacerse notar, dos triples de Anderson mantenían a los taronja en el partido e incluso con posesión de ponerse por delante. Pero no la aprovecharon y de nuevo Blossomgame anotó de tres para abrir una pequeña brecha y llevar al Mónaco con ventaja al descanso pese a dos últimos tiros libres de Jovic, que pusieron el 38-34.

En manos de Ojeleye y Jones

Blossomgame seguía empeñado en que los taronja tuvieran pesadillas con él y abrió la segunda parte anotando otra vez desde el 6,75 (41-34). Aun así, los taronja se agarraban al partido y aunque seguían yendo a remolque, con el intercambio de canastas se mantenían siempre con opciones, liderados por Ojeleye, Jones y Anderson, cada uno con un triple.

Pero la remontada no acababa de culminarse, Motiejunas y Strazel sumaban para los locales y James, Diallo y Cornelie agrandaban la ventaja a 57-49 para obligar a Mumbrú a parar el partido. Pradilla y un triple de Ojeleye volvían a meter al Valencia BC en el partido (57-54) antes del último cuarto.

Remontada fugaz

Y no tardó el Valencia BC en ponerse por delante por primera vez en el partido, con un espectacular Ojeleye que sumaba 7 puntos más para poner el 59-61. Lo más difícil parecía conseguido, pero en el momento menos oportuno, los taronja encajaron un parcial de 10-1 con un gran Donta Hall, que puso en pie a su afición tras un mate y seis puntos seguidos (69-62).

El Valencia BC tenía que empezar de cero de nuevo y lo intentó con Inglis y Ojeleye, aunque Mike James frenaba con un triple el intento de remontada taronja. Del 77-70, se pasó en un visto y no visto al 77-74 gracias a un mate de Anderson y una nueva canasta de un imparable Ojeleye. El Mónaco perdió el balón y el Valencia BC tenía posesión para empatar con 13 segundos por jugar. Pero James hizo falta a Jones a cinco segundos del final, anotó el primero, tiró a fallar el segundo en busca de un rebote ofensivo que no llegó y la falta sobre Donta Hall acabó por condenar a los taronja después de que el pívot estadounidense anotara los dos tiros libres. De nada sirvió el triple final de Chris Jones, que puso el 79-78, pero que no le valió a un Valencia BC al que se le acaba el margen para seguir peleando por el play-in.