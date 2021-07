El Leicester City ha anunciado la contratación de Boubakary Soumaré, centrocampista que viene de ganar la Ligue 1 con el Lille y que fue objeto de deseo de Pablo Longoria cuando el asturiano lideraba la parcela de captación del Valencia C.F. El joven centrocampista francés fue un nombre marcado en rojo en la secretaría técnica blanquinegra en 2018 cuando daba sus primeros pasos en el balompié profesional y hoy es uno de los principales talentos emergentes del Viejo Continente.

Longoria puso sus ojos en él cuando a penas asomaba la cabeza en el primer equipo del conjunto galo y era uno de los puntales de la Selección Sub-19 de Francia, pero ya lo quiso reclutar antes para la cantera de la Juventus de Turín. El fichaje no pudo darse, pero el tiempo le da la razón al actual presidente del Olympique de Marsella, ya que el Leicester ha pagado una cantidad que ronda los 20 millones de euros para llevárselo a la Premier League.

La pasada temporada fue uno de los jugadores más importantes del Lille de Christophe Galtier que consiguió la machada de ganar una liga al Paris Saint Germain. Centrocampista moderno, con recorrido y capaz de abarcar mucho campo, su perfil se encuadra dentro de la nueva estirpe de centrocampistas multitarea capaces de dominar en el plano físico y técnico. En Francia parecen tener un troquel para fabricarlos y en la Premier el dinero para comprarlo.

En el King Power Stadium tendrá que competir con Wilfried Ndidi, quién ha hecho un campeonato excelente a las órdenes de Brendan Rodgers y que ha sido titular indiscutible. Entre los dos saldrá el acompañante de un Youri Tielemans titular con Bélgica y uno de los organizadores de juego con más nivel dentro del panorama europeo.

Su perfil de adapta perfectamente al campeonato inglés, dinámico y que cada vez más exige un nivel técnico más elevado. Los Foxes quieren seguir dando guerra a los equipos del Big Six después de una gran temporada en la que se quedaron sin UEFA Champions League a última hora, pero en la que se alzaron con la FA Cup. Longoria lo vio venir y quiso firmarlo, haciendo otra apuesta por el talento joven y que todavía no se ha hecho un hueco en la élite. No pudo ser.