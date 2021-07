Es una posición en la que de inicio hay superávit con Thierry Correia, Piccini e incluso Wass, no obstante también están surgiendo nombres para el Valencia CF en el lateral derecho. Aunque no sea una demarcación prioritaria a reforzar también vinculan nombres a ella.

Según informa el diario AS el Valencia CF tiene en su agenda a dos nombres: Iván Balliu y Juan Iglesias. Estas serían opciones para un doble lateral que podría utilizar José Bordalás. Además de protegerse ante una posible salida de Wass o Piccini con vistas a no cortar la progresión de Correia. No obstante el club cuenta con el danés y el italiano está apretando para convencer al técnico alicantino.

Iván Balliu, albanés de 29 años, jugaba en el Almería y ahora se encuentra sin equipo tras finalizar su vinculación con los andaluces. Balliu disputó 34 partidos en LaLiga SmartBank además del playoff de ascenso.

El caso de Juan Iglesias es diferente. Con Bordalás ha debutado en Primera División en el Getafe, así que el técnico conoce a la perfección a este futbolista. Iglesias tiene contrato hasta 2024 pero su operación podría ser asequible siempre según AS.