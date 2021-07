La intensidad se estrena. José Bordalás no ha tardado ni dos días en demostrarlo en la ciudad deportiva. El técnico del Valencia CF quiere que sus futbolistas jueguen igual que entrenan. Bordalás ya ha dejado claro en sus primeras charlas con sus jugadores que «la intensidad es innegociable». Entrenar y jugar al cien por cien de las posibilidades de cada uno es el único camino para ganase la confianza del alicantino y los futbolistas ya lo saben. El ritmo de trabajo en los dos primeros días de la pretemporada es muy alto. Eso es precisamente lo que quiere Bordalás.

Al técnico le gusta imprimir un ritmo alto al partido que resulte muy difícil de igualar por los rivales. El Valencia ‘vuela’ en Paterna con el único objetivo de hacer los mismo el 13 de agosto contra el Getafe en el debut de LaLiga.

Cinco horas

Bordalás no da tregua. Su primer entrenamiento del jueves fue duro. La primera doble sesión de la pretemporada fue más que exigente. Tres horas de entrenamiento por la mañana y otras dos por la tarde. Cinco en total. Los jugadores acabaron exhaustos, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho y el consuelo de saber que las palizas físicas de pretemporada tendrán recompensa a lo largo del año. Uno de los capitanes de la plantilla, Jaume Domènech, celebraba el grado de intensidad del equipo: «Des de l’inici a tope».

Más decibelios

No solo han subido los niveles de intensidad en Paterna. También los decibelios. Los entrenamientos a puerta cerrada vuelven a sonar en las inmediaciones de Paterna. Bordalás subió el volumen y no paró de dar órdenes a la plantilla a viva voz dando indicaciones, aplaudiendo las acciones de sus jugadores y haciendo correciones. Un sonido ambiente difícil de ver en los últimos años con Javi Gracia y Albert Celades que recordaba a la etapa de Marcelino García Toral al frente del banquillo del Valencia. Al asturiano se le escuchaba desde fuera del recinto. A Bordalás ahora también.

Charla

Bordalás también demostrando en sus primeros días al frente del Valencia su capacidad para conectar con los jugadores. Con algunos de ellos mantuvo conversaciones. Es el caso de Gabriel Paulista y Uros Racic. También se le vio hablando con Mouctar Diakhaby. El francés está en la rampa de salida del Valencia. El club quiere venderlo (igual que a GonçaloGuedes. Sin embargo, mientras no se produzca una venta, Bordalás cuida del francés como uno más. Y es que, si el mercado no dice lo contrario, puede necesitarlo. El técnico, así como sus ayudantes, también estuvieron muy pendiente de los canteranos.

Internacionales

El primero de los internacionales que tiene previsto incorporarse a los entrenamientos es Denis Cheryshev. El Valencia espera que el ruso se una al grupo entre en lunes y el martes aprovechando la llegada del equipo al primer ‘stage’ de la pretemporada en el Resort Oliva Nova Golf, donde se celebrará el próximo viernes 16 el primer amistoso de la pretemporada contra el Villarreal. El resto de internacionales llegarán después.